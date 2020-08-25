深圳：逆势增长背后的关键四招

比亚迪自建的口罩生产线。资料图片

积极参与国际抗疫的“火眼”实验室。资料图片

深圳市福田中心区。资料图片

【新时代 新实践·育新机开新局】

从提出“两个率先”到“四个走在全国前列”的要求，再到亲自谋划、部署和推动支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的国家战略，习近平总书记对广东、对深圳一直寄予殷切期待。

今年是深圳经济特区成立40周年的特殊年份，深圳以建设中国特色社会主义先行示范区的担当奋力作为，在一季度地区生产总值下降6.6%的不利形势下，通过制定惠企政策、扩大有效投资、优化营商环境和加强创新驱动的关键四招，实现了上半年0.1%的增长，在全国四个一线城市中率先转负为正，展现了经济发展的良好韧性。

关键词：惠企政策 营商环境 “新基建”

1.惠企政策 守住“保”的底线

在两条写着“党建引领双胜利，逆势上扬大增长”“精干高效齐努力，产量销售创新高”的横幅下面，工人正在广场空地上搭建临时仓库。深圳市龙岗区兆驰股份有限公司厂区内忙碌的热度丝毫不亚于南国8月的温度。尽管面临疫情的严峻挑战，兆驰股份今年上半年产值还是增长了61.2%，主营业务的TV事业部已连续3个月产量和销量双双突破百万台。公司总裁助理丁莎莎坦言，这些成绩的取得离不开政府的支持。

深圳市委市政府认识到，要在做好疫情防控工作的同时保障经济稳定增长，就必须帮助市场主体有效对冲疫情影响、渡过难关。

留得青山在，不愁没柴烧。经过多方听取企业家建议、充分吸纳各地好的做法，2月7日《深圳市应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持企业共渡难关的若干措施》出台。这套被称为“惠企16条”的措施，突出防控疫情需要、突出纾解中小企业困难、突出强化城市运行保障、突出全社会同舟共济，针对性强，可操作、可持续、覆盖面广，真金白银帮助企业，财政支持约100亿元，为企业直接减负超600亿元，最大力度减轻疫情对企业的影响。

仅提高企业职工技能培训补贴力度这一项，制造业大户比亚迪就涉及参与适岗培训补贴项目59个工种、近6万人，培训补贴资金约8000余万元。

从送口罩、招员工、运工人，到协调上游供应链复产、协调信贷额度、指导出口转内销……兆驰公司总裁助理丁莎莎一一细数今年以来深圳市各级党委政府提供的支持，她说，市里的“惠企16条”和龙岗区的“惠企7条”等一系列惠企政策，既是一场“及时雨”，更是一颗“定心丸”，企业不仅享受到真金白银的帮助，更感受到真心诚意的鼓励，必须更加奋发图强。

2.有效投资筑牢“稳”的根基

6月29日，广东省委副书记、深圳市委书记王伟中和市长陈如桂，同时出现在穗莞深城际铁路深圳宝安国际机场至前海段开工仪式上，深圳市“新增千亿投资工程”首批项目集中启动。当天开工的穗莞深城际铁路对进一步提升穗莞深城际铁路功能，完善粤港澳大湾区城际网络具有重要意义。同时启动的“新增千亿投资工程”首批共163个项目，总投资约1351.1亿元，本年度计划投资约282.4亿元。

面对疫情防控常态化的形势，深圳意识到稳投资是稳经济的关键支撑，作为拉动经济增长“三驾马车”之一的投资，特别是重大项目投资，有望成为保民生、稳就业的“压舱石”。市委常委会把今年列为“重大项目攻坚年”，全年计划安排重大项目487个，年度计划投资2005.2亿元，并专门成立稳投资工作和项目审批服务两个专班，贴心提供重大项目审批直通车、集中办理、分级协调等服务，确保重大项目顺利推进。

深圳市委一再强调，要更好发挥有效投资在稳增长中的关键作用。为此，深圳一方面注重调动社会投资的积极性、不断释放民间投资活力，另一方面将目光聚集到能够支撑经济社会数字化转型的“新基建”上。7月中旬，深圳市出台《关于加快推进新型基础设施建设的实施意见》，明确提出力争到2025年，深圳“新基建”的建设规模和创新水平居全球前列，数字化、网络化、智能化与经济社会发展深度融合，智能泛在、融合高效、科产协同的城市发展格局基本形成，为带动信息产业升级提供崭新机遇，并且为拉动新一轮经济增长提供强大动力，为推动高质量发展提供重要支撑。

深圳全市梳理出首批新基建项目总计95个，总投资4119亿元，预计本年度可完成投资1006亿元。就拿最有代表性的5G来说，深圳不仅已累计建成46480个5G基站，成为全球首个5G独立组网全覆盖的城市，而且在5G的推广普及上也走在前列，搭建实施了5G+智慧警务、5G+智慧医疗、5G+智慧园区等多个应用示范场景。今后还将在交通、警务、城市管理、电力、水务、健康医疗、教育、旅游等十大领域开展5G应用重点项目。

3.营商环境增强“胜”的信心

深圳是一个把企业和企业家捧在手心里的城市，“企业没有事政府不插手，企业有好事政府不伸手，企业有难事政府不放手”的新型亲清政商关系一直广受各界赞誉。但在深圳看来，优化营商环境永无止境，深圳把优化营商环境列为“一号改革工程”，近3年来每年都推出一批重大改革举措，持续解决企业和市民关心的重点问题。

面对疫情大考，为帮助企业渡过难关，深圳继续实施优化营商环境的“一号改革工程”，对标国际一流，顺应市场主体期待，“精准式、点穴式”制定了《深圳市2020年优化营商环境改革重点任务清单》。这份涵盖14个重点领域、210项具体改革举措的任务清单，围绕“一网通办、智慧秒批、精准服务”的全新服务理念，从企业和群众的角度出发，全面提升政务服务便利度和精准度，推进资源要素市场化高效配置，增强公开透明市场化环境和法治保障水平，坚持“改革先行、法治先行、智慧先行、信用先行”，体现了浓浓的深圳特色。

针对清单上的第六个领域“优化纳税服务”，罗湖区税务局持续做好“一企一策”跟踪服务，全面梳理税收优惠政策，耐心细致地为企业讲解最新政策，帮助企业应享尽享。只要得知企业近期有转型扩张计划，就根据企业扩张情况量身定制用票方案，做好应对业务量反弹高峰的准备。

该区一家旅行社的财务负责人袁小姐表示：“税务部门主动服务给予公司很大帮助，随着国内旅游市场的回暖，在接连不断的各项优惠政策激励下，我们对国内旅游的前景很有信心。”据悉，该旅行社原来只有2家门店，目前已新增28家，今年的目标是要扩张到100家。

如今在深圳，企业的办事流程大幅简化，“网上办”“指尖办”“一站办”“一窗办”“一次办”全面实施；办事效率大幅提高，“秒批”的服务范围不断扩大，能秒尽秒成为政府各部门共同的目标；办事成本大幅降低，不仅材料复印等收费项目早已取消，新办企业还可享受免费刻章和免费领取税控设备等福利。在这样的营商环境下，企业发展不仅安心、舒心，更坚定了战胜挑战的信心。

4.创新驱动拓展“进”的态势

北京时间7月27日下午，由华为举办的“2020共赢未来”全球线上峰会开幕，华为轮值董事长郭平在介绍完上半年公司销售收入同比增长约13%的好成绩之后，马上表示，面向未来，华为仍将坚定投入研发，吸纳更多高水平的科研人员，保持创新的活力。

核酸检测是防控疫情的必要手段，深圳的华大基因凭借20年参与全球传染病防控的技术积累和经验，在核酸检测需求激增之时，集成创新，打造了一套高通量的核酸检测一体化解决方案——“火眼”实验室，不仅在国内16个城市建成启用，还成功落地塞尔维亚等国，成为参与国际抗疫行动的“中国名片”。截至6月30日，华大已在海外17个国家和地区设计建造58座“火眼”实验室，企业发展“进”的态势明显。

创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。对此，深圳感触最深。如果说早期发展靠的是改革开放的政策红利，那近些年深圳的进取则很大程度上得益于创新驱动。今年以来，深圳继续瞄准世界科技前沿，强化基础研究和源头创新，加快构建“基础研究+技术攻关+成果产业化+科技金融+人才支撑”的全过程创新生态链，为经济发展和产业升级源源不断注入创新动能。

今年3月，国家有关部门明确深圳成为我国第四个综合性国家科学中心。深圳紧紧抓住这一机遇，以加快建设综合性国家科学中心为牵引，不断补齐原始创新能力短板，推动实现高新技术产业高质量发展。深圳配合国家编制了《综合性国家科学中心先行启动区建设方案》，全面加快重大科技基础设施布局，挂牌成立国际化、专业化的综合粒子设施研究院，脑解析与脑模拟、合成生物研究设施工程等预计年内封顶，持续推进精准医学影像、材料基因组等项目，引进孵化工程生物、脑科学产业创新中心等科技基础设施关联企业。

为进一步夯实创新的基础，一批高水平研究型大学和科研机构正在集聚：中山大学深圳校区9月首批学生入驻；中科院深圳理工大学年内有望开工；鹏城实验室获批纳入国家实验室建设体系；深圳湾实验室被纳入生命科学领域国家实验室基地建设；人工智能与数字经济广东省实验室（深圳）筹建方案已经报批……

稳中求进取，未来更可期。深圳正在朝着建设中国特色社会主义先行示范区的目标坚定前行。

(责编：李都也(实习生)、李栋)