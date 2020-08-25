深交所创业板改革并试点注册制顺利落地

深圳特区报讯（记者 綦伟 熊子恒）8月24日，深圳证券交易所创业板改革并试点注册制首批企业上市仪式在深圳举行。中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤发表书面致辞，广东省委书记李希，中国证监会主席易会满出席上市仪式并致辞，广东省省长马兴瑞，广东省委副书记、深圳市委书记王伟中出席上市仪式。全国人大财经委、全国人大常委会法工委、最高人民法院、国家发改委、科技部、工信部、商务部、国资委等单位有关负责同志出席上市仪式。
推进创业板改革并试点注册制，是党中央、国务院作出的重要决策部署，是资本市场建设承上启下的重要环节，这对于完善我国资本市场体系、助力粤港澳大湾区建设、乃至促进国民经济整体良性循环和经济高质量发展具有重大意义。下一步，证监会将会同交易所等有关各方，加快深化改革，持续创新发展，推进建设优质的创新资本中心和世界一流的交易所，推动实现资本市场高质量发展。
麻辣财经：37条政策举措，支持“中国芯”强起来！ 日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，从财税、投融资、研发、进出口、人才、知识产权、市场和国际合作等八方面，提出37项举措支持两大新产业发展。 集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技…【详细】
统计局：7月份PPI同比降幅收窄 环比上涨0.4% 人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.4%，降幅比上月收窄0.6个百分点。从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅与上月相同。 工业生产者购进价格同比下降3.…【详细】
统计局：7月份全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7% 人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%，环比上涨0.6%。1—7月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.7%。 从同比看，城市上涨2.4%，农村上涨3.7%…【详细】
国家统计局解读7月份全国CPI和PPI数据 人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今天发布了2020年7月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。对此，国家统计局城市司高级统计师董莉娟进行了解读。 CPI环比由降转涨，同比涨幅略有扩大 7月…【详细】