原标题：深交所创业板改革并试点注册制顺利落地

深圳特区报讯（记者 綦伟 熊子恒）8月24日，深圳证券交易所创业板改革并试点注册制首批企业上市仪式在深圳举行。中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤发表书面致辞，广东省委书记李希，中国证监会主席易会满出席上市仪式并致辞，广东省省长马兴瑞，广东省委副书记、深圳市委书记王伟中出席上市仪式。全国人大财经委、全国人大常委会法工委、最高人民法院、国家发改委、科技部、工信部、商务部、国资委等单位有关负责同志出席上市仪式。

推进创业板改革并试点注册制，是党中央、国务院作出的重要决策部署，是资本市场建设承上启下的重要环节，这对于完善我国资本市场体系、助力粤港澳大湾区建设、乃至促进国民经济整体良性循环和经济高质量发展具有重大意义。下一步，证监会将会同交易所等有关各方，加快深化改革，持续创新发展，推进建设优质的创新资本中心和世界一流的交易所，推动实现资本市场高质量发展。

(责编：李都也(实习生)、李栋)