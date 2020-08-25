原标题：逾200深企未来一年计划申报创业板

深圳特区报讯（记者 熊子恒）24日，创业板实施注册制首批企业挂牌上市，包容性更强的资本市场将为创新创业企业的发展注入强劲动力。记者从市中小企业服务局获悉，为更好帮助深圳企业掌握创业板改革并试点注册制的规则体系，营造培育服务“三创四新”企业登陆创业板发展壮大的良好氛围，从6月12日创业板新规则发布以来，市中小企业服务局联合深交所，赴各区举办创业板注册制改革政策解读暨重点企业交流会“各区行”活动。

据了解，该项活动先后在深圳10个区开展宣讲，累计服务我市未来一年计划申报创业板的200余家企业。通过召开宣讲会，深交所专家向参会企业详细解读创业板注册制改革的总体情况、注册制下的审核理念、程序及规则要点等内容，并针对企业关注的申报问题进行答疑。

市中小企业服务局相关部门负责人表示，市委市政府高度重视企业上市培育工作，通过优化政策环境、强化协调服务、专项资金奖励、推动募投项目落地等手段，形成系统全面的扶持企业上市政策服务体系。针对我市创新型企业发展速度快、后备企业数量较多、规范程度不一等特点，市中小企业服务局始终把对后备企业的服务作为一项重要工作，帮助企业协调上市过程遇到的各类问题。

目前，创业板成为深圳创新型企业首选上市板块。深交所公布的受理情况显示，截至24日，深圳累计申报创业板企业共47家，数量全国领先。其中，通信设备、计算机及其他电子设备制造业类企业占比最高，达43%，凸显了深圳民营经济发展及创新创业活跃的良好势能。

该负责人还表示，市中小企业服务局将继续加大力度做好上市培育和提高上市公司质量等工作。在促进增量方面，通过扩大后备队伍，聚集各方力量做好服务，重点推动5G、生命健康、新能源、数字经济等重点产业优质企业上市，形成新产业集群，打造具有创新创业特色的上市公司板块；在优化存量方面，联合深圳证监局研究落实《深圳市提高上市公司质量协调推进机制》，联合市国资委开展平稳基金支持上市公司及优质民营企业等工作，多举措助力上市公司提高竞争力和质量。

(责编：李都也(实习生)、李栋)