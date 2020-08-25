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深圳跻身“外卖新一线城市”之首

文坤

2020年08月25日16:00  来源：深圳特区报
 

　　穿梭于这座城市大街小巷的外卖小哥，也成为深圳城市变迁的见证人。

　　整日奔波的外卖小哥通过自己的努力在深圳追寻梦想。

　　深圳目前有超过5万名美团外卖骑手，其中一半是90后。

　　“您的外卖到了”，这句话成为人们日常生活中再熟悉不过的一句话。穿梭于这座城市大街小巷的外卖小哥，也成为城市变迁的亲历者和见证者。

　　2015年，美团外卖入驻深圳，并迅速崛起。短短几年光景，外卖改变了人们的就餐方式，协助餐企发展壮大，也助生活在这座城市的数万外卖骑手收获了美好生活。

　　外卖契合了深圳这座快节奏活力之城的“调性”，为城市“互联网+”贡献力量。这座城市也为外卖发展提供了肥沃土壤，相互成就。

　　美团外卖的最近数据显示，深圳凭借外卖单量以及“超七成外卖餐饮商户营业超过22时”两大全国第一指标，位居“外卖新一线城市”之首。

　　从电话订餐到互联网外卖

　　电子产品的更新换代，都记录在华强北的柜台里。而人们就餐方式的改变，则记录在外卖小哥的脑海中。

　　代立是美团外卖华强北站点的一名外卖小哥。深圳经济特区建立40周年，华强北这条“中国电子第一街”的变迁占据重要篇幅。近几年，华强北经历了从地铁围蔽施工三年，到重新开街的“新生”，这条地标式的老街，正努力找回当年的辉煌。代立在这个区域送餐几年，也是这座城市见证者之一。

　　一开始，代立在华强北一家品牌餐饮送餐，一个月赚两三千元，收入微薄。2016年，正值互联网餐饮兴起，代立辞去原来的工作，加入美团外卖，成为华强北商圈里一名外卖骑手。

　　从前，品牌餐饮是通过电话接单，再通过电脑和打印机，打印出订单交给送餐员。“不仅效率低，而且单一旦被雨水打湿，我们就看不清送餐地址和电话了。”代立说，从前送餐收入低，而且也很不方便。加入美团后，手机系统接单，让代立感叹技术换代带来的极大方便，而他们的收入也直接提上去了，“现在每个月能拿1万块”。

　　代立见过华强北许多小店开了又关，“这段时间还有，过段时间就不存在了。”但他觉得，网络餐饮大有可为，“人们观念在变，现在手机订餐很方便，未来还是很有发展前途的。一些加盟连锁的店在菜品的研发和网络订餐方面做得都挺好，有的还开了专门的外卖通道，有专人负责打包，生意挺好的。”

　　众多商家试水外卖

　　新发茶餐厅创立于香港，2002年在罗湖凤凰路开设当时深圳面积最大且24小时营业的茶餐厅。伴随着城市的发展，新发茶餐厅在深圳的分店也越开越多，运营方式也在悄然调整。

　　“城市的生活节奏越来越快，许多客人没有时间出门吃一顿饭。”新发市场部负责人吕炜钿介绍，基于此，新发茶餐厅开通了外卖服务，最开始是电话接单，由自己的配送团队来送。“店里配了8个人送外卖，但是高峰期也送不过来。”

　　2016年，新发茶餐厅正式上线美团外卖，“‘送不过来’的问题从此解决了，时效也有保障。”吕炜钿表示。

　　2015年，华为前工程师徐松在深圳开了一家“松哥油焖大虾”小龙虾店。此前，他开烤鱼店，开了四年亏了200万元。但此次“转战”小龙虾，徐松成功了。

　　这一年，外卖O2O风起云涌。资本依然看好，巨额融资不断；国家新食安法明确规定了网络订餐平台的义务，消费者对网上食品安全的关注高涨；几大外卖平台砸钱做推广，大小商家跃跃欲试。

　　“松哥油焖大虾”果断上线外卖平台，势头大好。徐松分析，小龙虾的目标人群是容易接受新事物、又有一定消费能力的80、90后，这部分人也是外卖平台的主流消费群。线下线上的目标消费群高度重合。这种“线下连锁店+线上外卖”模式，远胜过只做电商或门店的其他小龙虾店。早在三年前，松哥日均外卖订单量就突破6000单，占深圳小龙虾外卖市场份额近50%。

　　正是因为早早布局了线上渠道，“松哥”占得先机。2017年8月，松哥油焖大虾完成近亿元A轮融资，由天图资本领投。据了解，在过往获得融资的小龙虾项目中，要么只有传统店面，要么是单纯的互联网品牌，而松哥油焖大虾线上线下完美结合，具备爆发成为全国品牌的潜力，这是天图在全国众多竞争者中选择它的主要原因。

　　外卖助商家在疫情中逆势上扬

　　一场疫情，让更多人看到外卖的重要性，令占据线上渠道先机的商家也获得了主动权。

　　探唐烧烤创立于深圳。相关负责人透露，即便在疫情严重的阶段，店里也没有亏损。“因为我们原先已经严格把控了供应链条，各个环节也已经标准化运营，并且我们一直很重视线上渠道，所以即便关闭堂食只有外卖，我们也没有亏损。”也因此，经历了疫情，探唐烧烤“越战越勇”，实现逆势上扬，目前仍在扩张开店，线上的步伐也没有停止。

　　疫情同样没有给新发茶餐厅带来明显冲击。吕炜钿介绍，在外卖方面，不论疫情前后，新发全线一天的外卖订单（加上电话外卖）大约是2000个。在线下出餐速度、品质把控、外卖送餐时间等方面的高要求下，新发赢得了消费者的青睐。

　　身为老字号，新发茶餐厅通过外卖平台，发展了更多年轻的客户。“我们发现，一开始通过外卖平台下单的客户，和通过电话下单的客户，不是同一批人。更多年轻人通过外卖平台下单，这部分群体成为我们的‘增量’。从前我们通过电话下单、自己配送，一般只能送附近几百米的地方。而通过外卖平台，基本覆盖了附近两三公里的订单。”吕炜钿认为，外卖这种形式已经深入人心，“外卖有着极大的便捷性，而且门店堂食可能还需要排队，但外卖就没有这种困扰。”

　　在外卖的强力助推下，经过了疫情，这座城市的消费也在迅速复苏。美团外卖数据显示，3月以来，深圳市夜间消费复苏明显。到了5月，深圳市夜间消费总额已经超过了去年同期水平。夜间消费的活跃度体现了这座城市的活力再度回归。

　　超5万外卖骑手穿梭城市

　　对于奔波在这座城市的外卖小哥而言，他们因为这样一个平台、这样一份工作，得以在这座城市安身，追寻自己的梦想。

　　作为互联网新业态所衍生的新从业群体，“外卖小哥”已经是一个庞大的群体。据了解，仅深圳就有超过5万的外卖骑手，其中超过一半是90后，大部分是来自五湖四海的小镇青年。

　　生于1997年的葛乾坤也是穿梭于这座城市的一名外卖小哥。2013年，他从老家河南来到深圳宝安区。当过电子厂工人、也摆过水果摊，直到看到街上越来越多黄衣外卖小哥的身影后，他动心了，“他们告诉我，收入还不错！”此后，蔡乾坤也成为一名美团外卖骑手小哥，“我喜欢那种自由的感觉”。

　　葛乾坤平日里喜欢看视频，他对自己的职业有着一份强烈的认同感和成就感，“我觉得自己的工作也值得被记录”。也因此，他开通了名为“外卖小哥葛较瘦”的视频号。

　　目前，他的视频号拥有着近30万名粉丝，除了自己，他也将镜头对准同事们，被拍摄的外卖小哥多达几百人。

　　葛乾坤说，在他拍摄的小哥里，有很多人跟他一样，都是通过这份工作留在这座城市，勤劳打拼，追寻自己的梦想。“比如我们站点的单王老孙。从加入美团后，每天都是七点钟准时起床，去年365天，他上了362天的班，只在清明节的时候回了老家两三天。他每天都在起床洗漱后，自发在我们群里发一个当天重大新闻合辑的早报。”

　　葛乾坤挺满意目前的状态的，“收入尚可，每天接触的人很多，能锻炼自己的交际能力和应变能力，还能有时间做自己感兴趣的事，比如拍摄短视频”。

　　大专院校毕业的代立在成为外卖骑手前，曾做过一家公司的销售。性格使然、业绩不佳，一个月只能拿提成1000多元。他觉得还是目前的工作适合自己。“我有两个小孩，一家四口都在深圳。目前我们夫妻的收入可以维持整个家的开支。因为和老婆的工作时间都算比较自由，还能抽出时间教育小孩。”代立计划，通过这些年送外卖积累的经验，未来也开一家属于自己的品牌餐饮店。

　　深圳位居“外卖新一线城市”之首

　　从整座城市的维度来看，外卖充分契合了深圳这座年轻城市快节奏的“调性”，全天候保障了奋斗的人们的吃饭大事。

　　汉虾王是深圳的一个餐饮品牌，在所有分店中，相关负责人对南山科技园的分店印象最为深刻。“晚上也有很多人点外卖。有时候有来自公司的订单，一个单就2000多块钱，点了多份小龙虾。晚的时候还有凌晨1点多的订单，应该是加班族点的。”

　　“您的外卖到了！”——无论是华灯初上的科技园区，还是市井气满满的老城区，这样的一句送达语，成为城市生活的日常，也成为不可或缺的一部分。

　　美团外卖的数据显示，深圳市民点外卖频率平均每三天左右点一次，高于很多城市。通过外卖，人们也吃得越来越好。

　　代立记得，从前网络订餐还不发达，人们多挑店里最便宜的点，“一家店里，很多单都是订一个十几块钱的汉堡。”现在外卖接受度越来越高，早已可以跟堂食分庭抗礼了，“订的餐越来越丰富，金额也高。就是订个咖啡、奶茶，一单就要订好几十块钱。”

　　而这座创新创业之城，也给了餐饮商家更多发展的空间。短短几年光景，在外卖的赋能下，深圳许多老牌餐饮商家焕发新活力，还有更多餐饮品牌发展壮大，走向全国。目前，松哥油焖大虾在全国开出50多家分店。探唐烧烤也在广州、东莞开设分店。

　　美团外卖的数据显示，深圳凭借外卖单量以及“超七成外卖餐饮商户营业超过22时”两大全国第一指标，位居全国“外卖新一线城市”之首。在深圳这座“创新之城”，借助“互联网+生活服务”模式发展外卖经济，得以促进消费，进而带动整座城市的发展。（文坤）

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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