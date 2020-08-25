电商热点：天猫发布物流新规 微信“交易保障”小程序上线

人民网北京8月25日电（记者毕磊）人民网新电商研究院盘点近期行业热点资讯：随着社会化物流的快速发展，消费者对物流的时效和质量提出更高要求，为持续提升消费者在天猫购物的物流全链路体验，天猫宣布将《延迟发货规则的实施细则》全面升级为《天猫物流时效管理规范》，进一步提升消费者的物流体验。微信今日正式上线“交易保障”小程序，针对小程序中的电商交易，保障微信用户在小程序中的消费权益。

1. 天猫发布物流新规 将于8月25日起实施

8月24日消息，天猫联合商家共同提升购物体验：鼓励商家在支付后24小时内上传物流单号，如果48小时仍未发货，消费者可获自动赔付。新的调整显示，遇到延迟发货消费者无需主动投诉，由系统自动判定。下单2天后还没有发货，就能自动获得延迟发货赔付红包，按商品实际成交金额的5%赔付，单笔最低5元最高不超过50元。而如果遇到虚假发货、缺货等情况，消费者主动发起投诉成立后，商家需按商品实际成交金额的30%作为赔付，单笔最低5元最高500元。

2. 微信小程序“交易保障”正式上线

微信正式宣布，“交易保障”小程序正式上线。这是微信提供的针对小程序中电商交易的消费保障服务，可以保障微信用户在小程序中的消费权益，同时为优质服务的店铺带来更多交易与转化。小程序 “交易保障”能力是微信为优质服务的店铺提供的官方认证，接入 “交易保障”能力的商家将获得官方标识、官方活动报名资格、搜索相关权益、高级营销工具等丰富权益。

3. 阿里巴巴宣布启动2020丰收购物节

8月24日，阿里巴巴宣布启动为时一个月的丰收购物节。据悉，今年的丰收购物节，将有超过750个尚未摘帽或者刚摘帽的国家级贫困县参与。淘宝将通过“千城万店庆丰收”活动，联合3万个商家，通过42场主题活动为消费者呈上一场丰收盛宴。本届丰收购物节还将主打农业品牌升级。阿里巴巴将紧扣国家农民丰收节“庆丰收迎小康”的主题，积极推动“中国农产品”向“中国农业品牌”转变，为中国打造100个10亿级农业品牌。

4. 本来生活网在广州正式开通今夜达服务

本来生活网于8月24日在广州正式开通今夜达服务，计划开通天河区、海珠区、越秀区、荔湾区、白云区、番禺区、黄埔区等主要城区，让新鲜直达餐桌。广州将是继北京、上海之后，第三个开通今夜达的城市，这也标志着本来生活网将继续深耕一线城市“最后1公里”配送服务。

5. 拼多多旗下“多多买菜”将于月底上线

8月24日消息，拼多多旗下社区团购项目“多多买菜”将于月底上线，并在武汉和南昌首批试点。官方资料显示，多多买菜是拼多多旗下实惠社区电商平台，采用预定+自提模式。前期，多多买菜将采用高补贴拉新、高频率拜访、高效率入驻的方式来快速积累用户，打法基本和滴滴一致。

6. 蚂蚁集团与中国银行签订战略合作协议

8月24日，中国银行与阿里巴巴、蚂蚁集团在杭州签订全面深化战略合作协议。中国银行副行长郑国雨与蚂蚁集团数字金融总裁黄浩、阿里巴巴副总裁刘伟光代表三方签署协议。据悉，三方将根据新的形势，加快构建互联网+金融的合作发展新生态。根据协议，各方将发挥各自优势，整合平台、用户、市场、渠道、数据和技术等资源。

7. 艾瑞报告：预计企业直播服务市场有望达到35亿以上的市场规模

艾瑞咨询2020年中国企业直播应用场景趋势研究报告于近日发布。报告显示，2020年，新冠疫情影响，用户线上化教育顺利完成，企业直播应用趋势也将得到延续，预计企业直播服务市场有望达到35亿元人民币以上的市场规模。报告认为，企业直播在推动企业生产经营活动价值提升、成本控制方面意义重大，能够帮助企业实现开源节流诉求并加速推动企业进入数字化转型快车道。

8. 天猫超市启动“世界工厂”计划 助力外贸转内销

8月24日，天猫超市宣布启动“世界工厂”计划，为阿里巴巴“春雷计划”继续注入活力。天猫超市“世界工厂”计划将为外贸工厂提供供应链、商品运营、客群运营等方面的能力，从选品开始帮助工厂打造爆款商品，提升品牌知名度，进一步拓展内销市场。

(责编：毕磊、夏晓伦)