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夸克搜索七夕数据报告：男性成为消费主力军

2020年08月25日17:13  来源：人民网-财经频道
 

　　七夕将至，根据阿里巴巴旗下智能搜索APP夸克数据显示，七夕相关信息搜索量上涨12倍，同时男性搜索人数是女性的5倍。

　　男性是七夕的主力消费人群，送礼搜索量是女性的5倍之多。而在气氛越发浓厚的节庆之下，智能搜索引擎成为了获取礼品和信息的渠道。夸克搜索数据显示，礼物、古诗、短句、日期、习俗成为TOP热搜词。

　　七夕不知道送什么礼品给女朋友？到底是送花还是送口红？要不要送男友礼物？……送礼相关问题始终困扰着广大男女。在夸克呈现的搜索结果中，鲜花依旧是七夕中的不二之选。另外也有筋膜枪、YSL、盲盒、老爹鞋、猫咪等五花八门的选择。

　　另外，据夸克搜索显示，火车票和飞机票搜索量上升2倍，大量异地情侣到彼此的城市相会，看来再远的距离也挡不住浓浓的爱。（牛广文）

(责编：毕磊、夏晓伦)
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