保利地产上半年经营现金净额为-252.4亿元 同比降255.56%

人民网北京8月25日电（许维娜）24日晚间，保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“保利地产”）发布中期业绩报告。

报告内容显示，保利地产2020 年上半年实现营业总收入 737.06 亿元，同比增长 3.6%；净利润 133.22 亿元，同比增长 2.8%。其中房地产销售收入673亿元，占比 91.3%。报告期内，经营活动产生现金净流量净额为-252.4亿元，同比下降255.56%。投资活动产生现金净流量净额为-90.54亿元。

企业的现金流一般来源有三个：经营活动现金流，投资活动现金流，筹资活动现金流。其中，经营活动现金流量净额为负，代表经营活动现金流入小于经营活动现金流出，代表公司销售收回本金存在一定困难。

对此，保利地产方面表示，经营性现金流以及投资性现金流减少是由于销售回笼随销售规模减少，合作项目往来款投入增加，以及投资、收购现金支出同比增加。

受疫情影响，上半年保利地产业绩出现波动。数据显示，今年上半年保利地产共实现签约面积1492.24万平方米，同比下降8.81%；实现签约金额2245.36亿元，同比下降11.12%。

另外，对应的销售面积为1492.24万平方米，同比下降8.81%；累计销售均价为15046.91元/平方米，环比增加1.65%，同比下降2.53%。

保利地产称，2020年初以来，疫情对宏观经济及房地产行业造成冲击，市场成交规模经历深度调整，2020年上半年全国商品房销售金额6.69万亿元，同比减5.4%，商品房销售面积6.94亿平方米，同比减少 8.4%，销售金额及面积增速分别较 2019 年同期降低 11.0、6.7个百分点。3 月份以来，得益于疫情稳定控制，国内经济活动逐步恢复，市场成交逐渐回暖，5-6 月份成交量已超过近三年同期的平均水平。

此外，保利地产上半年还拓展了44个项目，新增容积率面积984万平方米，同比增长19%；成本820亿元，同比增长54%。截至报告期末，保利地产待开发面积总计6727万平方米。

(责编：许维娜、夏晓伦)