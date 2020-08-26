多地出台新政蓄势打造万亿级先进制造业

发展先进制造业支持举措正密集落地。据《经济参考报》记者不完全统计，近半月以来，已有河南、云南、西安等地出台相关政策方案，蓄势打造万亿级先进制造业，并重点面向新一代信息技术、高端装备、新能源汽车、航空制造等领域培育新兴产业集群。

支持先进制造业发展已成为多部门共识。日前召开的2020年全国工业和信息化主管部门负责同志电视电话会议提出，要精心谋划新发展格局和“十四五”规划。把振兴制造业特别是先进制造业作为构建新发展格局的重中之重和关键环节。银保监会主席郭树清日前表示，将大幅增加先进制造业、战略性新兴产业中长期资金支持。

地方也在密集出台政策，谋划万亿级先进制造业。8月16日河南印发《推动制造业高质量发展实施方案》，明确努力建成全国先进制造业强省，到2025年，产业基础能力和产业链现代化水平达到国内一流，形成数个万亿级产业集群、一批千亿级新兴产业集群和百亿级企业。此前，云南印发《加快构建现代化产业体系的决定》，提出重点培育先进制造业等五大万亿级支柱产业，到2025年，主营业务收入达到1.5万亿元。

工信部赛迪智库规划所区域发展研究室副主任侯彦全对《经济参考报》记者表示，发展先进制造业是补齐产业基础能力短板、抢占未来产业制高点的重要途径，将进一步提升产业基础高级化、产业链现代化水平。

值得关注的是，培育产业集群正成为发展先进制造业的重要抓手。例如，云南提出到2035年，制造业装备水平达到全国先进水平，形成一批国家级先进制造业集群。河南提出提升集群产业链水平，编制重点集群培育方案，到2022年，形成20个左右千亿级产业集群；到2025年，形成4个万亿级、6个5000亿级产业集群和10个千亿级新兴产业集群。

侯彦全建议，下一步需进一步丰富包含产业、财政、金融、区域和公共服务等政策在内的先进制造业集群政策工具箱，提升政策的普惠性、功能性。同时将原有更多的供给层面的政策转向集群创新、集群治理、集群开放等角度，包括通过提供财政补贴、优惠贷款、税收优惠，引导企业和科研机构之间联合开展基础研究和共性技术研究；构建公共服务体系，丰富社会保障服务、教育培训、信息咨询服务；加强市场监督，建立有序、平等的竞争环境等。（记者 郭倩 北京报道）

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