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全国百城“房价过热”城市正在减少

2020年08月26日07:57  来源：经济参考报
 

　　随着近一个月来房地产市场密集调控政策的陆续发力，全国范围“房价过热”城市正在减少。8月25日，易居房地产研究院发布最新一期《全国百城房价报告》。数据显示，1至7月全国100个城市新建商品住宅成交均价为15647元/平方米，同比上涨10.4%。

　　7月份属于房地产政策“调控月”，各地房价普遍面临较为严格的管控。同时作为传统的成交淡季，大多数企业也会选择降价促销，进而使得房价涨幅收窄。

　　按照易居方面的监测数据及定义，房价同比涨幅超过20%为“房价过热”城市。从1至7月房价涨幅排序来看，全国有8个城市位于过热区间，包括江阴、珠海、成都、银川、滁州、苏州、哈尔滨和秦皇岛。对比今年1至6月的9个城市来看，房价过热城市数量在减少，这也说明政策调控取得了积极成效。

　　具体来看，1至7月4个一线城市新建商品住宅成交均价为46035元/平方米，同比上涨6.7%。今年前7月，一线城市房价涨幅总体可控，在5%至10%的区间波动。32个二线城市新建商品住宅成交均价为15431元/平方米，同比上涨9.3%。64个三四线城市新建商品住宅成交均价为12103元/平方米，同比上涨10.0%。

　　易居研究院智库中心研究总监严跃进表示，从1至7月全国百城房价涨幅数据来看，一线城市并没有出现过热的现象，虽然深圳在短期内出现了“炒作房价”的现象，但是政策及时跟进，后续大概率会继续严格执行。

　　值得一提的是，近5个月来，二线城市累计房价同比涨幅曲线总体下行，和全国趋势非常类似。严跃进认为，二线城市房价稳定对于全国百城而言都有比较大的支撑意义。尤其是近期部分二线城市政策收紧后，预计房价依然会降温，具有非常好的示范效应。

　　此外，三四线城市虽然整体面临去库存压力，但是房价并没有明显下跌，甚至涨幅还超过了一二线城市。在严跃进看来，后续三四线城市楼市调控政策需要兼顾两方面：包括去库存和稳房价，尤其是近几年一些高价地项目更需要进行价格管控。

　　从政策趋势来看，严跃进分析指出，从7月24日国务院房地产工作座谈会到8月20日央行住建部的房企座谈会，“预计接下来各地将时刻绷紧房地产调控这根弦，对于房价上涨过快的城市，会采取比较果断和严厉的措施。”

　　另一方面，从房企角度看，上半年很多企业销售业绩仅完成了全年业绩目标40%左右的水平，下半年面临去化压力。严跃进认为，“所以在此背景下，降价促销依然会出现，进而带动全国100城房价涨幅曲线继续下行。”（记者 高伟 北京报道）

(责编：车柯蒙、杨曦)
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