高新技术 引领发展(统筹抓好改革发展稳定各项工作)

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8月11日，江苏连云港神舟新能源有限公司的工人在生产线上加紧生产太阳能光伏电池片。
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近日，长城汽车浙江平湖整车项目现场，技术人员在调试焊装机器人。该基地大量采用机器人生产，其中主焊线自动化率达100%。
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近日，江西省新余市高新区赣锋锂业生产车间内，工人进行电池分容工序处理。
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8月5日，河北省邯郸市，晨光生物科技集团股份有限公司员工在固体制剂生产线上加紧生产市场急需产品。
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8月19日，“2020创新数据基础设施峰会·福建”在福州数字中国会展中心举行。图为工作人员展示华为研发的AI芯片。
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天津市滨海新区大力发展智能科技产业。图为8月17日在一飞智控（天津）科技有限公司拍摄的无人机。
当前，我国工业生产秩序快速恢复，特别是在高新技术引领下，产业发展“跑”出加速度。据统计，上半年高技术制造业增加值增长4.5%，3月份以来月均增速达到9.5%，占规模以上工业增加值比重同比提高0.9个百分点。
得益于人工智能、物联网、5G等信息技术与先进制造技术融合应用，高新技术产业展现强劲韧性，推动我国经济高质量发展。
《 人民日报 》（ 2020年08月26日 11 版）
麻辣财经：37条政策举措，支持“中国芯”强起来！ 日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，从财税、投融资、研发、进出口、人才、知识产权、市场和国际合作等八方面，提出37项举措支持两大新产业发展。 集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技…【详细】
统计局：7月份PPI同比降幅收窄 环比上涨0.4% 人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.4%，降幅比上月收窄0.6个百分点。从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅与上月相同。 工业生产者购进价格同比下降3.…【详细】
统计局：7月份全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7% 人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%，环比上涨0.6%。1—7月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.7%。 从同比看，城市上涨2.4%，农村上涨3.7%…【详细】
国家统计局解读7月份全国CPI和PPI数据 人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今天发布了2020年7月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。对此，国家统计局城市司高级统计师董莉娟进行了解读。 CPI环比由降转涨，同比涨幅略有扩大 7月…【详细】