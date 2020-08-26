7月30日召开的中央政治局会议提出，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。这既是对更好统筹疫情防控和经济社会发展工作、决胜全面建成小康社会作出的重大部署，也是着眼于实现第一个百年奋斗目标之后乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程作出的战略布局，为我们做好金融工作提供了基本遵循、指明了前进方向。

当前和今后一个时期，我国发展仍然处于战略机遇期，但机遇和挑战都有新的发展变化。和平与发展仍然是时代主题，我国发展具有多方面优势和条件，同时国际环境日趋复杂，不稳定性不确定性明显增强，国内发展不平衡不充分问题仍然突出。抓住发展战略机遇期实现更好发展，要求我们加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

更好运用国内资源禀赋。我国经济是大国经济，拥有众多资源禀赋优势。在当前国际上保护主义上升、世界经济低迷、全球市场萎缩的外部环境下，需要在坚持扩大对外开放的同时，充分发挥我国国内超大规模市场优势和内需潜力，用好完整工业体系、强大生产能力、完善配套能力和庞大人才队伍等多种优势，通过繁荣国内经济对冲国际市场不利影响，为我国经济发展增添动力。

更好满足人民群众需要。我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。解决这一矛盾，必须坚持以人民为中心的发展思想，不断保障和改善民生、增进人民福祉。加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，有利于把满足国内需求作为发展的出发点和落脚点，加快构建完整的内需体系，着力打通生产、分配、流通、消费各个环节，提升产业链供应链现代化水平，实现高质量发展，满足人民日益增长的美好生活需要。

更好联通国内国际市场。经济全球化是历史潮流，各国分工合作、互利共赢是长期趋势。我国不仅是世界制造业第一大国，而且是世界最大消费市场之一，中国与世界的经贸关系从未如此紧密。以国内大循环为主体，绝不是关起门来封闭运行，而是要通过发挥内需潜力，使国内市场与国际市场更好联通，更好利用国际国内两个市场、两种资源，实现更加强劲可持续的发展。

金融是现代经济的核心，是推动经济社会发展的重要力量。习近平总书记指出，金融活，经济活；金融稳，经济稳。加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，将对我国供给体系、需求体系产生深刻影响，对做好金融工作提出了新要求。我们要适应新发展格局下供给体系、需求体系的新变化新特点，不断健全具有高度适应性、竞争力和普惠性的现代金融体系，提高金融服务新发展格局的能力。

服务好供给侧结构性改革主线。金融体系要积极服务供给侧结构性改革，支持传统制造业升级、先进制造业发展和优秀科创企业成长壮大，提高中长期融资和信用贷款比重。以信息链带动资金链，推动服务业加快恢复发展。加大绿色信贷投放，积极培育新动能。落实金融开放政策措施，做好“一带一路”金融服务。用好数据资源要素，通过金融科技赋能，不断提高金融服务实体经济的精准性和直达性。

服务好扩大内需战略基点。超大规模市场优势和内需潜力是加快形成新发展格局的重要基础，必须牢牢把握扩大内需这一战略基点，促进需求体系持续升级。金融体系要贯彻好逆周期调节政策，安排好投融资总量、投向、节奏、价格，更好发挥金融在扩大最终消费、推动消费升级方面的积极作用。综合运用贷款、债券、债转股等多种工具，全力保障新型基础设施建设项目、国家重大战略项目融资需求。通过优化重大区域发展战略金融服务，推动城市群、都市圈一体化发展，满足新型城镇化投资和消费需求。坚决助力打赢脱贫攻坚战，做好产业扶贫、消费扶贫、教育扶贫、健康扶贫的综合文章。

服务好保护好市场主体。习近平总书记指出，市场主体是经济的力量载体，保市场主体就是保社会生产力。金融体系要扎实服务好“六稳”“六保”工作，助力保护和激发市场主体活力，推动其实现更大发展；突出对制造业、一般服务业尤其是中小微企业的金融支持，力促核心企业不断链、上下游企业不断流，维护和提升我国产业链供应链的稳定性和竞争力；落实好延期还本付息等政策，推动普惠金融增量、扩面、提质、降本，更好支持个体工商户发展；积极完善统一征信平台，助力打造市场化、法治化、国际化营商环境。

防范化解金融风险。习近平总书记指出，防止发生系统性金融风险是金融工作的永恒主题。金融体系要牢固树立总体国家安全观，把服务实体经济和防控金融风险有机结合起来，主动防范化解系统性金融风险，努力做到早识别、早预警、早发现、早处置；着力防范化解重点领域风险，完善金融安全防线和风险应急处置机制，努力做到未雨绸缪，提高“精准拆弹”水平；完善金融风险治理体系，健全全面风险管理模式，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。

（作者为中国工商银行党委书记、董事长）

《 人民日报 》（ 2020年08月26日 09 版）

(责编：车柯蒙、杨曦)