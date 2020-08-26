加快新型基础设施建设（新知新觉）

新冠肺炎疫情对我国经济和世界经济产生巨大冲击。在党中央坚强领导下，上半年我国经济先降后升，二季度经济增长由负转正，主要指标恢复性增长，经济运行稳步复苏。但也应看到，当前经济形势仍然复杂严峻。我们必须坚持新发展理念，牢牢把握扩大内需这个战略基点，加快新型基础设施建设，为我国经济高质量发展拓展新空间、赢得新机遇。

加快新型基础设施建设，是应对当前复杂严峻经济形势、夯实经济高质量发展基础的重要举措。从短期看，加快新型基础设施建设能够扩大国内需求、增加就业岗位，有助于消除疫情冲击带来的产出缺口、对冲经济下行压力。从长远看，适度超前的新型基础设施建设能够夯实经济长远发展的基础，显著提高经济社会运行效率，为我国经济长期稳定发展提供有力支撑。因此，加快新型基础设施建设，必须兼顾短期经济平稳运行和中长期经济高质量发展。既要着眼于应对短期经济运行面临的风险挑战，又要从“十四五”时期和我国经济中长期发展大势出发把握当前经济形势，积极适应国内国际发展条件和发展环境变化，努力实现更大发展。

当前，我国经济已进入高质量发展阶段，具有多方面优势和条件，同时发展不平衡不充分问题仍然突出。加快新型基础设施建设，必须坚持以新发展理念为引领，面向高质量发展需要，聚焦关键领域、薄弱环节锻长板、补短板。比如，聚焦新一代信息技术关键领域锻长板。适度超前布局5G基建、大数据中心等新型基础设施，通过5G赋能工业互联网，推动5G与人工智能深度融合，加快建设数字中国，从而牢牢把握新一轮科技革命和产业变革带来的历史性机遇，抢占数字经济发展主动权。在此基础上，推动新一代信息技术与制造业融合发展，加速工业企业数字化、智能化转型，提高制造业数字化、网络化、智能化发展水平，推进制造模式、生产方式以及企业形态变革，带动产业转型升级。又如，聚焦区域一体化发展薄弱环节补短板。目前，中心城市和城市群等经济发展优势区域正成为承载发展要素的主要空间，但同时面临着地理边界限制、区域能源安全保障不足等薄弱环节和短板。需要加快布局城际高速铁路和城际轨道交通、特高压电力枢纽以及重大科技基础设施、科教基础设施、产业技术创新基础设施等，统筹推进跨区域基础设施建设，不断提升中心城市和重点城市群的基础设施互联互通水平。

投融资机制在加快新型基础设施建设方面具有重要作用。目前我国基础设施建设领域已经积淀了大量优质资产，但这些优质资产短期内难以收回投资成本，债务风险加大。如何盘活这些优质资产、有效化解地方债务风险、推动经济去杠杆，是加快新型基础设施建设必须解决的一大难题。解决这一难题，需要把握好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）在京津冀、长江经济带、雄安新区、粤港澳大湾区、海南、长三角等重点区域先行先试的政策机遇，充分发挥其在提高直接融资比重、提升地方投融资效率、盘活存量资产、广泛调动社会资本参与积极性、化解地方债务等方面的重要作用，为加快推进新型基础设施建设提供有力支撑。

（作者为南京大学商学院院长、教育部长江学者特聘教授）

《 人民日报 》（ 2020年08月26日 09 版）

(责编：车柯蒙、杨曦)