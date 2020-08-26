“刷脸”，要方便更要安全（网上中国）

朱慧卿作（新华社发）

工作人员在西安地铁4号线大唐芙蓉园站演示“刷脸”进站。

新华社记者 邵 瑞摄

河北廊坊市广阳区迎春北路社区居民通过人脸识别门禁系统进入小区。

新华社记者 李晓果摄

刷脸解锁、刷脸支付、刷脸进校园……近几年，人脸识别技术不断取得突破，应用场景逐渐拓展，进一步便利了我们的生活，在疫情防控常态化阶段更是大显身手。与此同时，仍有一些问题困扰着行业发展，比如在非必要场景过度引入、存在信息泄露风险等。

常态防疫好帮手

“验证成功，请通行！”刷脸、测温、通过闸机，进站“秒过”，还不发生任何接触——这是在黑龙江哈尔滨地铁站的一幕。今年7月以来，“刷脸”乘车系统在哈尔滨地铁正式投入使用，乘客完成手机注册和人脸识别认证，即可刷脸乘车，连口罩也不用摘，在国内首次实现戴口罩刷脸乘坐地铁。“防疫期间，不用摘口罩就能刷脸通过，方便安全。”哈尔滨市民刘女士说。

哈尔滨地铁集团运营事业部相关负责人称，采用上述人脸识别系统，乘客的进出站时间、地点等信息，在后台都可调取，实现精准追踪，成为应对疫情的有效手段。据悉，国内还有深圳、合肥、无锡等城市地铁站实现刷脸测温的“无接触式”进站乘车。

人脸识别系统在景区防疫中同样有用武之地。前期人脸识别注册购票后，抬头、刷脸、快速通过，几秒即可进入景区，同时还完成测温。相比二维码验证、人工检票等传统方式，人脸识别无须做更多配合动作，即可快速入园，这对于减少热门景区排队检票时间、缓解人工验票的压力、提升景区运营效率很有帮助，同时也利于园区信息采集和追踪。

随着疫情防控进入常态化阶段，生产生活秩序有序恢复，交通出行、进景区游玩、到剧院观看演出或是进入办公场所、施工场地，在人员密集场所实现人员快速验证、测温成为刚需，“非接触”需求剧增，人脸识别技术与红外热成像技术相结合而成的“人脸识别+测温”可有效减少人员接触，成为常态化防疫好帮手。

赛道竞争更激烈

对于人脸识别的广泛应用，新冠肺炎疫情只是催化剂。近年来，国家大力支持新基建，5G、人工智能等技术加速落地，助推智慧城市建设，人脸识别作为其中重要一环，得到迅速发展。刷脸乘车、刷脸支付、刷脸解锁、刷脸进校园、刷脸登记结婚……随着技术进步，人脸识别常在消费和身份认证场景中出现。

人脸识别可以提高识别准确度，降低验证难度，极具市场潜力。前瞻产业研究院数据显示，2018年这一行业市场规模达25.1亿元，2010年至2018年行业市场规模年均复合增长率为30.7%，预计2024年市场规模将突破100亿元，正加速步入“视觉物联时代”。互联网巨头、行业资深品牌和许多后起之秀在这一赛道展开激烈竞争，分割百亿级的“蛋糕”。海康威视、大华等已经占据规模优势，市场地位稳固，但也有不少创业型公司在细分领域取得突破，推动行业技术更新换代。2019年，行业专利公开数量高达6700项，而在2009年这一数字仅为200项。

以往的人脸识别，往往需要识别整个面容信息，而成都智元汇公司通过算法更新、优化，达到提取部分面部信息即可实现精准识别。“鼻梁上方到额头下方的信息足以帮助系统完成信息比对，进行识别验证。”成都智元汇研发负责人介绍。

人脸识别的广阔市场前景备受资本青睐，2019年行业投资超过65亿元，预计随着应用场景不断完善，会有更多投资者入局，为行业发展注入更大活力。

“人面”须知何处去

人脸识别在给疫情防控、生产生活带来便利的同时，一些乱象也引起广泛关注。

“我的手机人脸识别，偶尔可以被别人打开。”据悉，人脸识别技术可粗略分为2D人脸图像技术和3D人脸图像技术，有的手机采用门槛较低的2D人脸图像技术采集对比人像信息，这极易被他人通过照片等形式完成验证，破解手机密码。

“商家倒卖人脸信息怎么办？”“走过路过都不知道什么时候有人会偷偷让你扫脸支付！”“上班刷脸打卡，吃饭刷脸支付，住酒店刷脸登记，甚至上公厕取厕纸都要刷脸。”许多网友吐槽对人脸信息过度使用、信息易泄露的担忧。作为生物识别信息，人脸具有唯一性，一般情况下无法更改，这与手机号码、密码等信息泄露不同，给信息采集者和管理者提出了更严格要求。

整治行业乱象的行动已经在路上，人脸识别国家标准制定工作2019年全面启动，商汤科技、腾讯、蚂蚁金服、科大讯飞、小米等27家企业被列入标准制定工作组，这些企业均具备技术研究、产品开发、应用实践、运维保障等全链条的丰富经验。据相关企业透露，工作组将聚焦个人数据管理规范、技术规范、检测方法等方面，系统化建设人脸识别领域国家标准体系，促进行业健康发展。

(责编：车柯蒙、杨曦)