上海首批商标保险落地

商标保险来了！上海市首批商标保险近日举行了集体签约，安信农业保险公司分别与上海鸿研物流技术有限公司、伽蓝（集团）股份有限公司、竹间智能科技（上海）有限公司、上海辰竹仪表有限公司、上海杨浦科技投资发展有限公司、上海捷诺生物科技有限公司等6家企业签订了商标维权投保协议，保费总计11.9万元，涉及16件注册商标，保障额度高达336.6万元。

据了解，今年受新冠肺炎疫情影响，不少企业在商标发展和经营活动中面临阻力。为了充分发挥保险的市场风险补偿作用，上海市知识产权局指导安信农业保险公司设计推出了商标维权保险产品。这一产品根据上海商标知名度和美誉度来合理界定企业的商标投保标准，涵盖一个主险（商标维权保险）和四个附加险（附加侵权损失补偿条款、附加马德里商标国际注册申请费用损失补偿条款、附加地理标志商标条款、附加农产品商标条款）。

伽蓝（集团）股份有限公司注册商标数量在上海位居首位，达到5060件，旗下有“美素”“自然堂”等中国驰名商标。公司董事郑春威介绍：“商标维权经常会遇到取证成本高、损害赔偿难以执行等困难。这次上海推出商标维权保险产品，真是为公司解决了大问题。”伽蓝还是此次签约中首个投保马德里商标国际注册申请费用损失补偿条款的公司，为企业海外商标布局减少后顾之忧。

(责编：车柯蒙、杨曦)