后疫情时代，电竞的机遇来了

8月16日，在北京凯迪拉克中心举行的2020王者荣耀世界冠军杯总决赛中，TS豚首战队以4∶3战胜DYG战队，捧起金凤凰杯。

图为TS豚首战队队员及教练张凯（左一）与金凤凰杯合影。

新华社记者 彭子洋摄

8月16日，2020王者荣耀世界冠军杯总决赛比赛现场。

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现场大屏幕直播TS豚首战队选手“阿豆”的操作细节。

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奥运推迟、赛事停摆、空场复赛……新冠肺炎疫情影响世界，全球体育行业同样遭遇重创。逆境之中，电子竞技产业凭借“在线”优势，展现抗疫韧性。

今年3月率先复赛的LPL（英雄联盟职业联赛）即将在8月27日迎来夏季赛的决战时刻，于上海举行的2020全球总决赛（S10）也已箭在弦上；北京、上海、海南等多地相继拥抱电竞产业，利好政策频出；疫情之下，电竞用户逆势增长，为产业的大发展蓄力储能……面对考验，中国电竞产业抓住机遇，展现出蓬勃的生命力。

1 加速“破圈” 连办大赛展现软实力

8月24日，2020全球电竞运动领袖峰会暨腾讯电竞年度发布会于海南博鳌召开。峰会上，由企鹅智库、腾讯电竞、尼尔森和国际电子竞技联合会（GEF）发布的《2020年全球电竞运动行业发展报告》显示，疫情期间中国电竞用户新增约2600万。其中，在伴侣及子女的带动下，更多女性与年长用户开始由“电竞知晓者”转变为“赛事观看者”，电竞“破圈”速度正在加快。

“新冠肺炎疫情打乱了全球体育赛事的规划，电子竞技在线下观赛等方面受到了比较大的影响，但特殊形势下也凸显了电子竞技的特点和优势。”腾讯集团首席运营官任宇昕说，“许多重要的电竞赛事克服困难，如期跟大家见面，在疫情期间为用户带去了快乐。”

今年年初，在传统体育赛事纷纷停摆之时，LPL的线上复赛为电竞产业注入了信心，也为体育领域的“复工”吹响了号角。

随着电竞大赛相继落户，全球电竞的中心正在向中国转移——8月16日，“电竞北京2020”王者荣耀世界冠军杯总决赛在北京凯迪拉克中心上演；8月1日，在上海举办的2020Chinajoy全球电竞大会上，拳头游戏与上海市政府共同宣布，2020英雄联盟全球总决赛将全程在上海举办，同时2021年的全球总决赛也将在中国举行。

业内人士指出，疫情之下，中国举办多项电竞大型赛事，展现了举世认可的抗疫成就和产业活力。

“在这个时期，国外很多赛区都没有勇气连续两年举办全球总决赛。我们郑重承诺举办两届赛事，让全球玩家看到精彩的电竞比赛，这是中国软实力非常好的体现。”腾竞体育联席CEO林松说。

2 拥抱取暖 电竞与体育连接更紧

作为疫情期间体育产业为数不多的亮点之一，电竞与体育的连接愈发紧密。几年前，人们还在探讨“电竞算不算体育”；而今，“如何拥抱电竞”已成为传统体育的新课题。

今年，西甲联赛、NBA（美职篮）、F1（一级方程式赛车）等不少传统体育赛事都在尝试电竞化，以打破线下停摆的局面。与此同时，电竞也在赛事体系搭建、联盟打造、人才培养、全球协作等诸多方面持续向传统体育“靠拢”和“取经”。

亚奥理事会终身名誉副主席、国际电子竞技联合会副主席魏纪中认为，目前是电竞产业健康有序发展的关键时机。传统体育要从两个方面适应这种情况：一方面是创新赛事模式，如没有观众的比赛如何进行；另一方面应抓紧加快传统体育电子竞技化和虚拟化发展。

业内人士认为，电竞具有“强体育属性”。在疫情危机时刻，电竞与传统体育应互相“拥抱取暖”。尤其是电竞需要在人才选拔、赛事结构、商业模式等方面朝着成熟体育赛事不断靠拢，不能因为很多传统赛事陷入停摆就高枕无忧。

任宇昕说，电竞赛事全球化扩张脚步加快、全球化布局逐渐成型，使得全球体育格局及秩序产生了新的变化，这种新变化不仅会在电竞赛事版权、赞助等维度衍生更多商业机会，还会对促进全球文化交流产生意义深远的影响。

在电竞与体育的互动之下，电竞项目进入奥运会的话题再度引发热议。根据《2020年全球电竞运动行业发展报告》的调查显示，中国电竞用户最支持电竞入奥，有61%的用户认为电子竞技应该进入奥运会，仅有3%持反对态度。

魏纪中认为，电竞进入奥运会“是迟早的事”。“这是一个时机问题，现在的趋势是，电竞已经开始在多个国家和地区的一些运动会中成为比赛项目。”

腾讯集团副总裁程武表示，对于电竞来讲，入奥一定会是整个产业发展的重要里程碑。“奥林匹克运动是‘体育+文化’的代表，而电竞就是一个非常典型的‘体育+科技+文化’的项目。从这个意义上讲，电竞和奥林匹克运动有非常多的共同之处。”

3 科技助推 5G时代激活想象力

技术变革浪潮下，电竞与科技进一步融合。在“新基建”背景下，中国5G网络部署规模提高、部署进度加快，电竞行业在网络保障和观赛体验上迎来新机会。

2020年是5G商用元年。从直播武汉火神山医院建设，到实现珠峰观景台和大本营的5G网络全覆盖，5G应用正延伸到多个行业，体育赛事也不例外。

受疫情影响，今年电竞赛事、体育赛事大都采用了远程制播的方式。中国联通中讯邮电咨询设计院有限公司执行董事、总经理张涌介绍，3月份，中国跳水国家队举行冠军达标赛。制播团队中，除了现场的摄影师外，制作、导播等流程都是由工作人员在自家的客厅和卧室里完成。借助于5G网络大带宽、低延时和多连接的特性，这套解决方案已经可以做到“开箱即用”。

“借助云技术，通过5G网络能够实现电竞节目的远程解说和远程制播，未来不再需要大量的设备运输和人员的调度。高质量的电竞赛事的举办也将突破地域限制，实现远程化和云端化。”张涌说。

事实上，通信技术和电子竞技一直相伴相生、融合发展，每一代通信技术的变革都为游戏和电竞产业带来巨大的推动力。4G时代对电子竞技产业的发展便起到了重要的作用，以王者荣耀为代表的国民级移动游戏由此得到了广泛传播，电竞直播也因此繁荣。

进入5G时代，电竞又将产生怎样的想象力？业内人士表示，随着5G与虚拟现实（AR）、人工智能（AI）等技术的融合应用，将为电竞带来令人惊叹的表现形式和巨大的产业空间。

“围绕5G、AR、AI等新技术的应用，我们已在尝试构建三维的赛事场景、将数字虚拟人变为赛事解说员、为职业选手提供AI训练师，并在‘云游戏’等前端领域率先布局，希望在电竞的每个环节，都能带来更加面向未来的全新体验。”程武表示。

4 竞相布局 经济活力催生新业态

城市热情拥抱电竞，同样是后疫情时代电竞产业的发展趋势。

发力建设“网络游戏之都”的北京，在近日举行了“电竞北京2020”系列活动，北京国际电竞创新发展大会、电竞之光展览交易会、2020年王者荣耀世界冠军杯总决赛相继上演。一系列电竞及相关产业政策正在加速落地，展露了北京以电竞产业为抓手、建设网游之都的决心。

今年7月，上海浦东新区宣布落户30个重点电竞项目，涵盖了从场馆、赛事到企业的各个产业门类，预计带动区域电竞游戏产业新增百亿元营收。以电竞游戏为代表的数字文化产业将成为浦东在线新经济新的增长点，助力上海打造“全球电竞之都”。

去年，海南发布了支持电竞产业发展的“海六条”，在资金、人才、税收、免签、赛事审批和转播上逐步完善和推出相应支持政策，大力支持电子竞技发展。如今，在南海自由贸易港生态软件园区内，以电竞、游戏等为主的数字文体企业超过1000家。

海南省副省长沈丹阳表示，随着《海南自由贸易港建设总体方案》各项政策制度加快落地，未来会有更多电竞产业的上下游企业来海南投资创业，海南将把推动电竞产业发展作为促进新兴文化体育消费的一项重要内容。

业内人士认为，各地竞相布局，显示出电竞正为经济发展带来新活力。电竞孕育的“线上+线下”新业态，有着巨大的发展空间。

魏纪中表示，电竞是推动消费、激发内需的新增长点，也可以增加就业。近年来，电竞行业诞生了很多新职业，但行业总体人才缺口很大，在经济恢复性增长的过程中，电竞产业有望为更多年轻人提供机会。

据研究预测，2020年，中国电竞用户预计将达到4亿，同比提升14.3%。与此同时，中国将超过北美，贡献全球电竞市场最大份额收入，占全球总收入的35%。在庞大的电竞用户基数下，中国电竞已进入用户情感培养、商业价值开发和细分市场运营的阶段。

随着“电竞+”融合态势的不断深化，电竞正成为各地新经济发展的一抹亮色。与此同时，作为一项文化产品，电竞也成为促进各国文化交流互鉴的重要载体。

“电竞已经成为，并且在接下来很长一段时间内仍将是全球年轻人进行互动交流和沟通的重要语言。我们需要花更多时间和精力，让这门全球年轻人的通用语言，变得丰富而充满力量。”程武表示。

(责编：车柯蒙、杨曦)