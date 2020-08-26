深圳工业继续保持两位数增长

新华社深圳8月25日电 （记者印朋）记者25日从深圳市工业和信息化局了解到，今年1-7月，深圳规模以上工业增加值增速较上半年回升1.8个百分点，7月当月增长11.5%。上半年，深圳规模以上工业企业利润增长22.2%。
深圳市工信局相关负责人介绍，深圳规模以上工业增加值已连续3个月单月保持两位数高速增长，工业经济实现“四个转正”：一是工业增速由负转正，1-7月，深圳规模以上工业增加值增长0.2%；二是制造业增速由负转正，1-7月，制造业增加值增长0.6%，增速较上半年回升1.9个百分点；三是电力、热力、燃气及水生产和供应业增速由负转正，1-7月，电力、热力、燃气及水生产和供应业增加值增长0.6%，增速较上半年回升0.9个百分点；四是工业内销产值增速由负转正，1-7月，深圳规模以上工业内销产值增长1%，增速较上半年回升3.2个百分点。
同期，深圳市36个工业细分行业中，31个行业增速较上半年有所好转。其中，1-7月，疫情相关行业增加值加速增长，纺织业、专用设备制造业（含医疗器械）、医药制造业分别增长374.8%、7.7%、2.8%，增速分别较上半年提高58.7、2.1和7个百分点；汽车制造业增加值降幅较上半年大幅收窄6.7个百分点，7月当月大幅增长70.2%。
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