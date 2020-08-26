“外资机构来得多，资金来得也多”（扩大开放 不断向前）

在8月25日举行的国务院政策例行吹风会上，中国人民银行副行长刘国强表示，今年以来，外资机构进入中国的积极性持续加大，机构来得多，资金来得也多。

刘国强介绍，两年来，国际形势变化和疫情带来的冲击并没有打乱中国金融开放的节奏，中国人民银行、银保监会、证监会、外汇局先后宣布并推动了50多条具体开放措施。

一是大幅放宽外资金融机构准入。彻底取消了银行、证券、基金管理、期货、人身险领域的外资持股比例限制，大幅扩大外资金融机构业务范围，降低资产规模、经营年限以及股东资质等方面的限制。目前已有多家外资机构控股境内证券公司和保险公司，多家全球性资产管理机构有意设立外资全资的基金管理公司、设立外资控股的理财公司、参与设立商业银行理财子公司。同时，上海国际金融中心建设也取得了积极进展。“外资机构从金融的角度进入中国的积极性是加大的，并不是撤离的趋势。”刘国强说。

二是稳步推进资本市场双向开放。全面取消合格境外机构投资者（QFII）和人民币合格境外机构投资者（RQFII）投资额度限制。放宽境外机构投资者本外币汇出比例限制，在粤港澳大湾区开展“跨境理财通”业务试点。允许外资机构开展银行间市场债券承销和评级业务，给予外资机构非金融债务融资工具A类主承销商资格，债券市场的境外发行和投资主体不断扩大，会计、税收、交易等配套制度不断完善。启动了沪伦通，A股平稳纳入富时罗素、标普道琼斯指数系列，纳入MSCI因子提高到20%。中国债券纳入彭博巴克莱全球综合指数、摩根大通旗舰指数，吸引了更多增量配置资金。

三是取消企业征信评级、信用评级、支付清算等领域的准入限制，给予外资国民待遇。美国运通、万事达卡的境内机构已获批在中国境内开展银行卡清算业务，标普、惠誉在中国境内设立的独资公司已获准开展信用评级业务。

与此同时，人民币国际化呈现良好势头。今年上半年，人民币跨境收付金额达12.7万亿元，同比增长36.7%，占本外币跨境收付比重的45%，人民币连续8年成为中国第二大跨境收支货币。一季度，国际货币基金组织公布的人民币外汇储备份额超过2%，比2016年加入特别提款权货币篮子（SDR）时增长了将近1倍。此外，人民币的计价货币功能也取得了新进展。5月份，中国宝武与全球三大铁矿石供应商实现了首次人民币跨境结算。

谈及金融开放下一步举措，刘国强表示，一是确保各项已经宣布的开放措施落地，完善相应政策制度，促进有序衔接；二是推动全面落实准入前国民待遇加负面清单管理制度，实现制度性、系统性开放，持续改善营商环境，营造内外资企业一视同仁、公平竞争的市场环境；三是在扩大金融业开放的同时，更加注重风险防控，加强宏观审慎管理，完善风险防控体系，结合中国国情，并参考国际上的最佳实践，完善监管标准、会计准则等制度和安排，使监管能力和开放水平相适应；四是维护完善现有国际经济治理体系，更加主动参与国际经济治理，形成参与国际宏观经济政策协调的机制。

(责编：车柯蒙、杨曦)