人民网>>财经

从跟跑到领跑的高质量发展之路

——写在深圳经济特区建立40周年之际（一）

杨阳腾 温济聪

2020年08月26日08:07  来源：经济日报
 

　　深圳市中央商务区一角。本报记者 杨阳腾摄

　　编者按 在深圳经济特区建立40周年之际，本报从高质量发展、生态文明建设、全面扩大开放、推进脱贫攻坚等方面，深入报道深圳广大干部群众在“新时代走在前列、新征程勇当尖兵”的进程中取得的辉煌成就。敬请关注。

　　在2020年世界500强排行榜中，平安保险、华为、正威国际、恒大集团、招商银行、腾讯、万科和深圳投资控股8家深圳企业上榜，这不仅是深圳企业做大做强的代表，更是深圳以创新驱动实现更高质量发展的具体体现。

　　40年来，深圳从一个边陲小镇建设成为一座充满魅力、动力、活力和创新力的国际化创新型城市，基础研究和核心技术攻关能力显著提升，技术创新实现由“跟跑”向“并跑”“领跑”的转变，构建起具有国际竞争力的现代产业体系，成为国家创新型城市、全球知名创新之都，创造了世界工业化、城市化、现代化发展的奇迹，为我国城市现代化可持续发展提供了鲜活的样本。

　　前瞻布局，提升产业能级

　　回顾发展史，早在上世纪90年代，深圳就提出要“抓高新、上规模、重效益”，主动转移当时还很吃香的“三来一补”加工制造业，大力发展以电子信息产业为龙头的高新技术产业，并逐渐成为深圳的第一经济增长点、第一大支柱产业。

　　党的十八大以来，深圳以新发展理念为引领，将科技创新改革向纵深推进，通过持续增强自主创新能力，推动产业不断向价值链高端延伸。2014年，国务院批复同意深圳建设国家自主创新示范区，深圳成为全国首个以城市为基本单元的国家自主创新示范区。2016年，深圳相继印发《关于促进科技创新的若干措施》《关于支持企业提升竞争力的若干措施》等系列文件，全面推进创新创业创造。2018年1月，《深圳经济特区国家自主创新示范区条例》正式印发，为深圳的创新活动提供了更有力的保障。

　　2019年7月，深圳再次推出《深圳市科技计划管理改革方案》，率先落实国家科技体制改革重大部署，科技项目实施的关键环节接轨国际，扩大科研资金的使用管理自主权。

　　一系列政策组合拳，让深圳得以构建起“基础研究+技术攻关+成果产业化+科技金融+人才支撑”的全过程创新生态链，走出了一条以科技创新带动经济增长的高质量发展之路。截至2019年，深圳国家级高新技术企业累计达17001家；高新技术产业实现产值26277.98亿元，同比增长10.08%；实现增加值9230.85亿元，同比增长11.26%。今年上半年，面对疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，深圳先进制造业增加值、高技术制造业增加值仍分别同比增长2.4%、2.2%。

　　随着5G时代的来临，深圳再次前瞻布局，大力建设5G行业应用试验网。截至8月14日，深圳已建成46480个5G基站。

　　深圳市罗湖区科技创新局局长石兴中介绍，5G技术将给罗湖区转型发展带来全新机遇，为城市治理能力现代化提供全新动能。从去年开始，罗湖区全面布局5G产业发展及产品应用，支持辖区企业融入5G产业发展和5G技术应用之中。如今，已在智能制造、路桥管控、物流机器人、智慧交通等多个产业、工业领域广泛使用。

　　5G产业是近年来深圳战略性新兴产业“领跑”的缩影。在一次次产业转型升级与产业结构调整中，深圳构建起“四个为主”的现代产业体系，即全市产业以高新技术、金融、物流、文化“四大支柱”产业为主，经济增量以新兴产业为主，工业以先进制造业为主，“三产”以现代服务业为主。

　　创新驱动，实现高质量发展

　　创新，始终是深圳发展的关键内核。创新的原动力来自哪里？深圳给出的答案是：“坚持市场化导向。”

　　从深圳创新模式来看，有“六个90%”的显著特点，即全市90%的研发机构、研发人员、研发投入、发明专利来自企业，90%的企业为本土企业，90%的重大项目由企业承担，形成了以企业为主体、以市场为主导、产学研用深度融合的技术创新体系。深圳已成为国内市场干预少、营商环境优、民营经济活跃的城市之一。

　　成立于1993年的瑞声科技控股有限公司是深圳创新企业的代表，全球每3部手机，就有一部手机上的零部件来自瑞声科技。瑞声科技高级副总裁江南介绍，公司坚持创新驱动发展，不断提升研发及高精密制造能力，每年的研发投入占比超8%，2019年研发投入17亿元。目前，公司的声学、光学、电磁传动、精密结构件、射频器件、高速传输器件六大业务，覆盖智能手机、智能家居、智能汽车、机器人等智能设备领域。

　　“全球每100台无人机里就有21台来自宝安，全国智能穿戴产品每10个就有3个是宝安造。”宝安区委书记姚任介绍，近年来，宝安区坚守实体经济和工业制造，壮大创新动能，以“创新+智造”为特色的产业链不断完备。

　　创新发展离不开平台支撑。近年来，深圳在创新载体建设和基础科研领域陆续取得突破。截至2019年底，深圳拥有国家、省、市级重点实验室、工程实验室、工程研究中心等各类创新载体累计达2260家；围绕基因组学、大数据、石墨烯等前沿领域，已设立12家基础研究机构，组建11家诺贝尔奖科学家实验室；鹏城实验室、深圳湾实验室、人工智能与数字经济广东省实验室（深圳）和岭南农业广东省实验室深圳分中心等4个广东省实验室落户深圳；合成生物研究、脑解析与脑模拟等设施顺利开工，省部共建肿瘤化学基因组学国家重点实验室稳步推进。

　　如今，深圳在5G、基因测序、3D显示、新能源汽车、无人机等领域的创新能力处于世界前沿，知识产权硕果累累；新型显示器件、智能制造装备、人工智能等3个产业集群入选国家战略性新兴产业集群发展工程，先进制造业增加值占规模以上工业增加值比重超过70%。

　　制定标准，打响深圳品牌

　　随着当前经济社会的高速发展，制定标准已成为产业发展战略的重要组成部分。纵观深圳发展之路，另一核心推动力还在于抢占标准高地，推进质量发展，实现品牌聚集。

　　越来越多的深圳企业已从代工生产迈向自主品牌创立，通过不断的自我革新，制定标准，成为行业领军者。全球最大的锂离子电池负极材料供应商——深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司，参与制定电池材料等17个国家标准，也是我国牵头制定锂电池材料国际标准的企业。同时，深圳在新能源汽车、消费级无人机、移动电话、5G等领域，依靠领先的产品技术标准“走出去”，取得丰硕成果。

　　统计显示，目前，深圳累计有235家企业登上全国企业标准排行榜，占全国上榜企业数量的7.17%。其中，2019年新上榜企业达152家，企业标准化建设步伐持续加快。深圳共有15家企业成为全国企业标准的“领跑者”，占全国的12.9%。

　　2019年10月，深圳获评成为全国首个标准国际化创新型城市。去年11月，深圳市委、市政府《关于开展质量标准提升行动推动高质量发展的实施方案（2019—2022年）》正式印发，明确提出到2022年，落户深圳市的国际国内标准化组织工作机构达85家以上等发展目标。

　　高标准带来了产业质量效益的不断攀升，为品牌聚集奠定了深厚的基础。华为、平安、比亚迪等一大批知名品牌享誉海内外。其中，在南山区就拥有174家上市企业，总量稳居全国区（县）第二；拥有4000多家国家级高新技术企业。据南山区区长黄湘岳介绍，今年的疫情防控中，腾讯、迈瑞医疗、中建科工等一批企业发挥了重要的“科技抗疫”力量。在工业和信息化部6月份公布的79家“科技战疫”表现突出的人工智能企业名单中，深圳企业有8家，其中6家来自南山区。

　　今年是深圳经济特区建立40周年，是粤港澳大湾区和深圳先行示范区建设全面铺开、纵深推进的关键之年，是高质量全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年。广东省委副书记、深圳市委书记王伟中表示，站在新起点上，深圳正瞄准世界先进城市，衔接国际通行规则，实施全球标杆城市建设示范工程，集聚更多高端要素、高端资源、高端企业、高端人才，加快迈向全球价值链中高端，不断壮大新动能、提升新势能，打造粤港澳大湾区强大核心引擎，成为高质量发展的高地。

(责编：车柯蒙、杨曦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

麻辣财经：37条政策举措，支持“中国芯”强起来！　　日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，从财税、投融资、研发、进出口、人才、知识产权、市场和国际合作等八方面，提出37项举措支持两大新产业发展。 集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技…【详细】

财经

统计局：7月份PPI同比降幅收窄 环比上涨0.4%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.4%，降幅比上月收窄0.6个百分点。从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅与上月相同。 工业生产者购进价格同比下降3.…【详细】

财经

统计局：7月份全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%，环比上涨0.6%。1—7月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.7%。 从同比看，城市上涨2.4%，农村上涨3.7%…【详细】

财经

国家统计局解读7月份全国CPI和PPI数据　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今天发布了2020年7月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。对此，国家统计局城市司高级统计师董莉娟进行了解读。 CPI环比由降转涨，同比涨幅略有扩大 7月…【详细】

财经

七部门联合发文进一步清理规范海运口岸收费　　人民网北京8月4日电（记者毕磊）据发改委网站消息，近日国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务部、国资委、海关总署、市场监管总局等七部门联合印发《关于清理规范海运口岸收费行动方案》，全面部署清理规范海运口岸收费工作。 《行动方案…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved