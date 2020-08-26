全年将为市场主体减负1.5万亿元

此前，贷款市场报价利率（LPR）改革经过一年多的持续推动，取得了显著成效。商业银行主动加大对小微企业的支持，小微企业融资实现量增、面扩、价降。今年前7个月金融部门已为市场主体减负8700多亿元，接下来还将继续为市场主体减负约6000多亿元，全年合计将为市场主体减负1.5万亿元。

“商业银行‘傍大款’的好处越来越少了。”8月25日，在国新办举行的国务院政策例行发布会上，中国人民银行副行长刘国强在回答经济日报·中国经济网记者提问时表示，贷款市场报价利率（LPR）改革经过一年多的持续推动，取得了显著成效。商业银行主动加大对小微企业的支持，小微企业融资实现量增、面扩、价降。

此前召开的国务院常务会议提出，深化市场报价利率改革，引导贷款利率继续下行。下半年，贷款利率如何实现进一步下降？年内，金融机构要为市场主体减负1.5万亿元，这一目标如何实现？

减负力度不断加大

根据测算，金融部门今年前7个月已为市场主体减负8700多亿元。对此，刘国强表示，LPR下行引导贷款利率下降减负3540亿元，再贷款、再贴现支持发放优惠利率贷款减负370亿元，债券利率下行为债券发行人减负790亿元。同时，普惠小微信用贷款支持政策、中小微企业贷款阶段性延期还本付息政策两项直达货币政策工具，还有前期的延期还本付息政策，总共减负1335亿元。此外，银行通过减免服务收费，为市场主体减负2045亿元。支持企业重组和债转股减负大约660亿元。

“能不收就不收，能少收就少收。”银保监会首席风险官兼新闻发言人肖远企介绍，在减费让利方面，银保监会明确提出不允许银行机构对企业和个人乱收费。此外，坚决清理和严格处罚隐性收费，一些不是明码标价的收费要坚决清除。对于其他中介机构和其他行政机构的附加费用，如登记费、抵押费、担保费、评估费等，也是能少收就少收，不需要收就不收。

与此同时，制度建设也在加强。今年5月份，五部门出台了《关于进一步规范信贷融资收费 降低企业融资综合成本的通知》，规范信贷、助贷、增信和考核环节收费行为及收费管理，取消了信贷资金管理费、小微企业提前还款违约金，银行提高信用贷款比例而相应减少了抵押登记及评估费、担保费、保证保险费。同时，禁止存贷挂钩和强制搭售保险降费，并加强第三方机构管理来推动整体的降费。

接下来，金融部门还将继续为市场主体减负约6000多亿元，全年合计将为市场主体减负1.5万亿元。

LPR改革打破“地板价”

“地板价现在已经完全被打破。”刘国强表示，商业银行以往有个不成文的约定，给企业贷款的最低利率按贷款基准利率的九折算，按九折算最低是3.915%，客观上形成了贷款的“地板价”。有这个地板价的存在，贷款利率就很难再往下走了。

“地板价”就是贷款利率的隐性下限。LPR改革一年多来，货币政策传导效率明显增强，贷款利率实现“两轨并一轨”，这一隐性下限也被打破。

央行统计数据显示，2020年7月份的贷款利率低于原贷款基准利率0.9倍，也就是低于“地板价”的占比已经达到了40.2%，比改革前的2019年7月份提高了3.4倍。

“地板价”被打破后，商业银行给大企业的贷款利率就会降低。据介绍，在“地板价”被打破后，大企业会不断要求降低利率，商业银行“傍大款”的好处越来越少。这时，商业银行就会主动选择为小微企业服务，并主动加大对小微企业的支持，从而实现小微企业融资量增、面扩、价降。

LPR改革一年多来，降低贷款利率的成效显著。7月份，小微企业贷款余额同比增长27.5%。与此同时，由于各银行机构对服务小微的兴趣越来越大，银行间竞争激烈，还导致了价格下降。数据显示，6月份新发放的普惠小微贷款平均利率是5.08%，比上年末下降0.8个百分点。7月份，企业贷款加权平均利率是4.68%，同比下降了0.64个百分点，降幅明显超过同期一年期LPR的降幅。

减负无碍商业银行利润

数据显示，今年上半年银行业金融机构实现利润2.4万亿元，同比下降12%。有观点认为，为企业减负会明显压低银行利润，这是上半年银行业利润下降的主要原因。

“其实，为市场主体减负与商业银行利润变化不是一一对应关系，更不是零和关系。”刘国强回应称，商业银行贷款收入是由贷款利率和贷款数量共同决定的，商业银行降低贷款利率后会增加贷款需求，进而扩大贷款数量，价格降了，贷款的数量就增加了。“量大了可以抵消价格下降的影响，这就是薄利多销。”刘国强说。

金融机构资金成本下行也“对冲”了一部分影响。刘国强表示，今年以来央行引导市场整体利率下行，并下调了再贷款、再贴现利率，降低了金融机构资金成本。因此，虽然贷给企业的利率降低了，但金融机构自己借钱的利率也降低了，这对商业银行利润减少起到了抵消作用。

刘国强表示，在新冠肺炎疫情冲击下，经济下行压力加大，银行业盈利水平同比下降，主要是受银行为实体经济减负及加大拨备计提力度，前瞻性地应对未来贷款上升的压力等因素影响。

目前，有观点认为，在银行利润下降的当前，有必要降低资本充足率等监管要求。“目前没有必要下调监管要求。”刘国强表示，做生意要有本钱，保持资本充足很重要，未来即使资本充足率下降，也不能通过下调监管要求来满足，而是要有实实在在的补充资本手段。

刘国强认为，总体来看，银行业整体运行稳健，拨备和资本水平充足。截至今年二季度，银行业资本充足率为14.21%，较年初下降了0.43个百分点，虽然比年初下降了，但是远高于10.5%的监管要求，所以目前没有必要下调监管要求。

下一步，为了提高金融服务实体经济的能力，增强服务小微企业，服务“三农”的能力，人民银行将会同有关部门推动健全银行资本补充的体制机制，支持银行利用永续债、二级资本债等创新型的资本工具，多渠道补充资本。推动用好地方政府专项债券资金补充中小银行资本，深化中小银行改革，健全适应中小银行特点的公司治理结构和风险防控机制。（陈果静）

(责编：车柯蒙、杨曦)