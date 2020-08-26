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连涨10周 牛肉价格短期仍在高位

2020年08月26日08:10  来源：经济日报
 

　　夏季是牛肉消费的淡季，往年夏季牛肉价格会出现一定回落，但是今年牛肉价格却一反常态，出现连续上涨。“近两个月牛肉价格涨幅较大，这是前期全国牛肉价格连续4个月下跌后的正常反弹。”中国农业科学院农产品加工研究所副研究员司智陟说。

　　据悉，随着新冠肺炎疫情得到有效防控，全国餐饮行业逐步恢复正常营业，牛肉消费需求增加，价格出现连续上涨。从周价格看，牛肉集市均价从2月份第四周开始出现季节性回落，价格连续下跌15周后，自6月份第二周开始止跌回升，并连涨10周。

　　当前，河北、辽宁、吉林、山东、河南等主产省份牛肉价格为每公斤74.59元，而上海、浙江、福建、广东、江苏等非主产省份价格则为每公斤97.70元，价差达到每公斤23.11元。

　　对此，专家表示，牛肉价格止跌回升，主要是供应趋紧、需求增多、养殖成本居高不下、生猪价格拉动等因素共同推动。

　　一方面，肉牛供应紧张的情况没有发生根本变化。当前，我国肉牛存栏和产量增长有限，牛肉供给一直趋紧。数据显示，受疫情影响今年上半年全国牛肉产量下降了3.4%。同时，进入汛期后，多地出现强降雨过程，这对肉品调运产生了不利影响，推高了局部地区的牛肉价格。

　　另一方面，牛肉消费需求快速增长。随着新冠肺炎疫情得到有效控制，全国餐饮消费逐渐恢复，线上消费热情不减，叠加暑期出游潮等因素，市场需求保持强劲态势，这在一定程度上提振了牛肉消费。

　　此外，肉牛养殖成本一直居高不下。除了饲料、基建、水电煤气等基本养殖成本均有所增加，牛犊、架子牛价格逐年上涨，在一定程度上推高了出栏活牛价格。

　　“国际市场牛肉价格的上涨进一步推高了国内价格。”司智陟表示，疫情在全球持续蔓延，导致国际市场的牛肉生产和贸易产生较大波动，牛肉进口均价同比上涨。1月份至6月份，我国牛肉进口均价比去年同期上涨11.8%。此外，国内生猪价格连续11周回升，同比上涨近一倍，带动了牛肉价格共同上涨。

　　那么，牛肉价格后市将怎么走呢？司智陟表示，从供给端看，全国肉牛生产正稳步恢复常态，新增产能有望在后期增加，随着出栏旺季到来，屠宰加工企业产能将进一步释放，牛肉市场供给有保证。从需求端看，大部分餐饮企业恢复正常营业，且旅游旺季来临，再加上“双节”效应拉动，未来一段时间牛肉价格还会有一波上涨。从长期来看，受需求旺盛、成本支撑和国外市场供给不稳定影响，国内牛肉价格可能将维持高位。（黄俊毅）

(责编：车柯蒙、杨曦)
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