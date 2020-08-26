原标题：深交所：建设优质创新资本中心和世界一流交易所

8月25日，深交所党委召开专题会议，深入学习领会习近平总书记在经济社会领域专家座谈会上的重要讲话精神，认真学习贯彻刘鹤副总理、易会满主席在创业板改革并试点注册制首批企业上市仪式上的致辞要求，研究部署深交所改革发展工作。

会议认为，习近平总书记重要讲话统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，对新发展阶段的新机遇新挑战作了全面深刻的阐述，对我国经济社会发展作出一系列重大部署，掌舵领航、指路定向，为做好“十四五”规划提供了根本遵循。刘鹤副总理的重要致辞对资本市场改革发展进行了全面部署，易会满主席对贯彻落实刘鹤副总理重要致辞要求做了具体布置，都体现了习近平总书记关于资本市场重要指示批示精神的要求，为深交所建设“优质的创新资本中心和世界一流的交易所”指明了方向、提供了遵循，深交所上下倍感使命光荣、责任重大。

会议强调，深交所全体干部员工要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和刘鹤副总理、易会满主席致辞要求，深刻领会党中央对国内外形势的判断和对经济社会工作的部署，认真落实“建制度、不干预、零容忍”九字方针和“四个敬畏、一个合力”工作要求，准确把握深交所改革发展的新定位、新目标、新要求。

一是坚守创业板定位，增加市场包容度和覆盖面，更好服务高新技术企业、成长型创新创业企业，支持更多优质公司上市，推动科技、资本和实体经济高水平循环。

二是坚持市场化、法治化注册制改革方向，以信息披露为核心，继续做好企业发行上市审核等工作，强化系统运行安全保障，确保各项改革措施平稳落地。跟踪评估新制度、新规则实施效果，为全市场推行注册制积累经验。

三是推动提高上市公司质量，坚持从严监管，守住风险底线，把好入口和出口两道关，促进优胜劣汰，推动形成体现高质量发展要求的上市公司群体。

四是围绕国家“十四五”发展规划纲要，按照全面深化资本市场改革各项部署，修订深交所战略发展规划，明确深交所新定位的内涵，形成贯彻落实的具体举措，努力建设“优质的创新资本中心和世界一流的交易所”，更好服务经济社会发展全局。

(责编：杨曦、乔雪峰)