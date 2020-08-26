从卫星地图上 看深圳40年的变化 图片来源：人民星云数据中心

深圳南山区

虽说只是个小渔村 但是独特的地理位置 却赋予了这座城市独特的使命 1980年被批准设立经济特区

深圳湾公园日出

当时的深圳 几乎是一片空白 绝大部分是农村人口 作为原来的宝安县城 仅有“猪仔街”“鱼仔街”两条小巷 和一条200米长的小街

深圳晚霞 横屏观看

此时的深圳人才匮乏 交通、通信、水电等基础设施极为落后 40年在历史长河中 只是短暂一瞬 对深圳来说 却是从无到有的一段传奇经历

深圳高楼林立

逢山开路、遇水架桥 一批批建设者 用世人瞩目的“深圳速度”和“深圳模式” 给深圳带来的沧海桑田的巨变

深圳前海

从1979年到1984年短短5年间 仅深圳蛇口一隅就创造了24项“全国第一” 而深圳建市40年来 共创造了1000多项“全国第一” 2019年粤港澳大湾区经济总量 突破11万亿元 而粤港澳大湾区21家世界500强企业中 深圳培育了8家 平安、华为、恒大、腾讯、万科等 著名的民营企业总部都在深圳

深圳城市夜景

截至2020年6月末 深圳共有境内上市公司310家 其中主板79家 中小板124家 创业板96家科创板11家 位居全国第二 深圳，因开放而兴 不断探索新路，突破发展瓶颈 无人机、5G研发、柔性屏、机器人制造 ……

“中国电子第一街”—华强北 摄影师：曾志强

深圳福田

十几年前外媒报道深圳时 标签是“世界工厂” 标准配图是流水线上装配 国外知名品牌手机的女工 这几年 深圳赢得的赞誉则是硬件天堂、创客之都、创新之城” 还拥有“硅谷”一般的称呼——“深谷” 成为全国首个创建国家创新型城市试点 在全球不断刷出创新“存在感”

2019年深圳PCT国际专利申请量达17459件 约占全国申请总量的30.6% 占广东全省总量的70.6% 连续16年居全国大中城市第一名 2020年上半年深圳全市设立外商投资企业接近2000个 吸收合同外资近80亿美元 实际使用外资超40亿美元，同比增长5% 在经济腾飞的同时 文化发展同样精彩 万丰粤剧、开丁节、潮俗皮影戏、 妈祖诞庆、渔民娶亲、坪山打醮 ……

深圳梧桐山日落

深圳这个已成为国际圈的“一流都市” 保留了很多淳朴“接地气”的民俗文化 深圳的建筑风格也是土洋结合 城市里白天耀眼的摩天大楼 到了晚上霓虹灯亮起，酒吧里的灯红酒绿 也尽显西方的摩登风范

南山大道春花天桥

然而回归民间 依旧能看到乡土气息十足的客家围龙屋 鹏城深圳的雕塑 同样展示着这座城市特有的气质 还有典型广府围村建筑的元勋旧址 健硕的巨人 张开双臂用力撑开大门 新的天地跃然眼前 这是在深圳博物馆老馆前 一尊名为“闯”的雕塑 大力士用力挥舞着锤头凿子 不停地开山劈石、雕刻自身 这是在莲花山公园里 一尊名为“自我完善”的雕塑 两尊巍然矗立的雕塑 分明传递着这样的气息 改革开放是深圳最鲜明的符号

深圳人才公园

很多人都知道深圳“三天一层楼”的发展速度 但并不一定知道 现在的深圳已是 生机勃勃的“创新绿洲” 今天的深圳已成为 众多创新创业者的“梦工场” 很多人都知道深圳高楼大厦多 但并不一定知道 在深圳不到2000平方公里的土地上 分布着大大小小1090个各类公园 它们就像一张绿色的网 串联起深圳丰富多样的自然生态资源

深圳湾大桥

很多人都知道世界五百强纷纷落户深圳 但并不一定知道 深圳被联合国教科文组织授予 全球全民阅读典范城市 充满文化魅力 很多人都知道深圳人收入高 但并不一定知道 深圳平均每10人中就有1名志愿者

红树林生态公园

过去一年 深圳又被赋予了 全新的历史使命 建设中国特色社会主义先行示范区 从经济特区 到粤港澳大湾区中心城市 再到社会主义先行示范区 “三区叠加” 深圳的前方是一幅壮美蓝图 四十年来深圳所创造的奇迹数不胜数 而未来 深圳将承载世界更多的期盼

深圳城市夜景

过去的深圳 敢闯敢试、站在改革开放最前沿 今天的深圳 将继续在新时代改革开放大潮中 挺立潮头、走在最前列