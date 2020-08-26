交通运输部：推动长三角地区交通运输更高质量发展

人民网北京8月26日电 （记者乔雪峰）今年4月，国家发展改革委和交通运输部联合发布《长江三角洲地区交通运输更高质量一体化发展规划》，到2025年，一体化交通基础设施网络总体形成，基本建成“轨道上的长三角”，中心城市之间享受1―1.5小时客运服务；上海大都市圈以及南京、杭州、合肥、苏锡常、宁波都市圈内，1小时公交化通勤。到2035年，全面建成供需能力精准匹配、服务品质国际一流、资源集约高效利用的长三角地区现代化综合交通运输体系。

近日，交通运输部部长李小鹏到浙江省宁波市、杭州市、上海市、安徽省合肥市、江苏省南京市等地，就深入贯彻落实长三角区域一体化发展战略，落实加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局要求，构建现代国际物流供应链体系，帮助企业纾困解难，编制好《国家综合立体交通网规划纲要》和“十四五”规划，加快建设交通强国，安全生产等工作开展调研和座谈。

在座谈会上，李小鹏指出，长江三角洲区域一体化发展对于引领全国高质量发展、完善改革开放空间布局具有重大意义。要加强部省（市）协同，合力打造交通运输更高质量发展先行区，内提质效、外保安畅，在支撑和服务新发展格局中当好先行官。

李小鹏指出。要以《长江三角洲地区交通运输更高质量一体化发展规划》为牵引，加快建设现代综合交通运输体系，加快建设一体化设施网络，推进交通运输服务一体化，打造现代化智能交通系统，担当新基建主力军。

李小鹏表示，要更好发挥交通运输基础性、先导性、战略性、服务性作用，在支撑和服务新发展格局中当好先行官。一要强基础，打通“大动脉”、畅通“微循环”，扩大循环总量。二要畅流通，打造高效优质的一体化运输服务体系，提高循环效率。三要促创新，坚持以现代信息技术赋能交通运输发展，增强循环动能。四要扩开放，加强国际合作，实现互利共赢。五要守底线，保障进口货物进得来、出口货物出得去，保障重要物资运输安全。

李小鹏指出，要做好《国家综合立体交通网规划纲要》编制工作，编制“十四五”规划，抓好试点工作，推进重大工程建设，奋力加快建设交通强国。

李小鹏表示，今年以来，疫情对交通运输行业造成巨大冲击，行业企业普遍面临困难，中小微企业生存压力加大。要按照做好“六稳”工作、落实“六保”任务要求，落实好纾困惠企政策，鼓励地方开展精准帮扶，强化惠企政策储备，用深化改革的办法持续优化营商环境，激发市场主体活力，使广大企业不仅能够生存壮大，而且能够实现更大更好发展。

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