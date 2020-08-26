砥砺前行 开启互联网银行新模式

2020年是深圳经济特区成立40周年。40年沧桑巨变，40载砥砺前行，一批又一批的创业者怀揣梦想，在深圳这片热土开拓、创新、奋进、拼搏，用自己的实际行动，诠释了敢为人先、艰苦奋斗、顽强拼搏的特区精神。

深圳的历史是一幅广阔壮丽的画卷，每一个出色的企业都是浓墨重彩的一笔。在特区精神的孕育下，微众银行诞生于2014年12月16日。五年多来，微众银行肩负“让金融普惠大众”的使命，不忘初心，砥砺前行，以服务实体经济为己任，产品服务不断推陈出新，业务模式不断探索创新，是特区精神的真实写照，也树立了银行业改革与发展的创新典范。

微众银行的诞生：历史的重任，时代的选择

站在特区成立40周年的历史节点，深圳完成了从曾经的边陲渔村演进成为亚洲第五大城市、全球第十一位金融中心城市的蜕变，昂首走向世界的舞台。回溯过往，1979年7月，轰隆隆的开山炮惊醒了沉睡的蛇口。1980年8月，全国人大常委会批准在深圳设置经济特区。自此，深圳奋力改革攻坚，不断对外开放，谱写出中国改革开放伟大成就的精彩篇章。

“时间就是金钱，效率就是生命”，在今天看来不过是稀松平常的一句话，但在当时这句口号打破了计划经济的僵化体制思想。得益于突破传统思想束缚、催人奋进革新的蛇口精神的继承，深圳经济特区涌现出一批市场化、现代化、法治化、国际化和人文化标杆水平的公司，成为全球金融行业的中国“新名片”，向世界展示中国的改革创新动力，而微众银行的成立正是蛇口精神的延续。

早在2010年5月，国务院就出台《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》，鼓励民间资本进入包括金融服务在内的六大领域。

此后的几年时间，关于民营企业发起和设立中小型银行等金融机构的相关文件陆续出台。党的十八届三中全会后，人民银行、银监会等相关部门落实中央和国务院政策精神，2014年3月，银监会发布自担风险民营银行首批5家民营银行试点名单，标志着我国民营银行改革进入实质破冰阶段。

2014年12月16日，满怀期待，也怀揣着对未知的些许忐忑，中国首家民营银行——深圳前海微众银行股份有限公司正式成立，在深圳经济特区以及中国的金融创新史上，写下了属于自己的新纪录。

微众银行行长李南青这样阐述微众银行成立的特殊使命。银行业的传统模式和定位使广大民众和小微企业置于服务的末端甚至边缘，而它们却是前途无垠的广阔蓝海，有国家战略做支撑，有日新月异的现代科技为引擎，传统模式下举步维艰的普惠金融就一定大有可为。这既是微众银行的初心，也是微众银行一以贯之的使命——让金融普惠大众，专注地致力于服务传统金融服务难以企及的长尾客户，让更多的老百姓和小微企业也能平等有尊严地享受到改革开放和深圳经济特区发展的红利。

天时、地利、人和，微众银行踏上了崭新的发展之路。大家都在期待，微众接下来的每一小步，将如何带动中国金融业的一大步。

银行业“新物种”：科技创新引领特色化发展

深圳经济特区40年的发展，离不开“摸着石头过河”的创新精神。微众银行作为银行业改革创新的“新物种”，在没有前车可鉴的条件下，以全面创新的思路，围绕银行核心系统的研发打开创新大门。

一直以来，传统银行的核心系统都是采用国外的“IOE”系统，即 IBM（国际商用机器）、Oracle（甲骨文）和EMC（易安信），三者分别是小型机、数据库和高端存储的领导厂商，他们组成的系统曾经被视为大型金融机构的“黄金架构”。但“IOE”系统成本高昂，而且其所有基础软件通常并不公开，安全性存在隐患。

面对这样的局面，微众银行的团队也曾陷入迷茫，但最终他们做出了一个大胆的决定：去IOE，建立自己的系统。据微众银行副行长兼首席信息官马智涛回忆，“这是一次千载难逢的机遇，当所有人都不敢跳出过去的框框走去IOE这条路时，微众银行选择了这条最难走的路”。

带着“摸着石头过河”的拼劲，2014年7月，微众银行科技核心团队陆续就位，他们中的很多人放弃了原有的优越待遇，凭借着顽强的开创精神，攻克一个又一个技术难题。最终，微众银行成功打造出“去IOE”的分布式架构。在分布式架构下，微众银行可以使用大量标准化低价的硬件X86替代IBM，数据库方面，运行在X86服务器上的数据库TD-SQL，可实现数十万级IOPS的读写能力。

2015年8月，微众银行App上线，这标志着中国首个“去IOE”银行核心系统的全面上线。在强大的系统架构支持下，微众银行的“金融科技”特色化发展战略一步一个脚印，焕发出旺盛的生命力。

在全面开源的开放银行战略指引下，微众银行布局AI（人工智能)、 BlockChain（区块链技术）、Cloud Computing（云计算）、Big Data（大数据）等金融科技领域，成功打造了多个创新性技术及应用，多项成果走在行业前列。

在人工智能领域，微众银行自主研发的联邦学习人工智能算法，通过智能客服、智能风控，可以使用机器来实现过去需要大量人力才能满足的职能。

在区块链领域，微众银行全面构建了满足分布式商业发展要求的金融级区块链基础设施，并以此孵化区块链上的应用生态，与腾讯等多家金链盟成员单位协作，打造了一套国产安全可控的企业级金融联盟链底层平台FISCO BCOS。截止2020年5月，金链盟成员单位已超150家。

科技创新是微众银行发展的基石，而人才则是科技创新的重要保障。数据显示，2019年微众银行科技人员占比近六成，研发费用占营收比重近10%，全年共引进多层次人才超600名。此外，为了更好开展产学研结合，微众银行携手深圳大学，于2019年创立深圳大学微众银行金融科技学院，持续探索校企合作新模式。

深耕普惠：探索商业可持续之路

五年多来，微众银行作为银行业改革创新的产物，继承深圳“敢闯敢干”的“拓荒牛”精神，积极响应政策号召，在监管部门的正确指导下，以践行普惠金融为己任，将自身定位为专注于服务微小企业和普罗大众的互联网银行，初步探索出了一条商业可持续的普惠金融发展之路。

普惠金融内涵博大精深，要义是机会平等。受制于成本、风险和收益的结构性不对称，传统金融机构难以惠及两类群体：一是财务状况较差的人群，二是居住地区较偏远的人群。

微众银行按照既定的战略定位，以深入服务实体经济为导向，重点拓展两大业务领域： 一是面向长尾人群提供小额消费贷款，助其提前实现美好生活；二是面向小微企业提供经营周转贷款，助其创业创新成功。同时在服务方式上，也相应采取两种方式：一是全线上，追求高覆盖和好体验；二是线上线下相结合（O2O），植入场景和实体。

目前，微众银行已在大众银行、直通银行和场景银行三大业务板块推出“微粒贷”、“微业贷”、“微车贷”等一系列符合国家政策导向的普惠金融产品。这些产品自推出以来即得到市场和客户的高度认可，不仅在业务规模上保持了持续高速增长态势，而且在实际效果中充分体现了较为鲜明的普惠金融特色。

针对城市中低收入人群和偏远、欠发达地区民众推出的全线上、纯信用、随借随还的小额信贷产品“微粒贷”，已累计向全国31个省、直辖市、自治区近600座城市的超2800万客户发放4.6亿笔贷款，累计放款金额超过3.7万亿元；“微粒贷”授信客户中约77%从事非白领服务业，约80%为大专及以下学历；笔均贷款约8,000元，超过70%已结清贷款的利息低于100元。

微众银行以金融科技作为驱动小微金融服务的引擎，融合打通在行内其他前序产品领域实践积累的大数据风控、互联网产品设计、互联网科技与数字化营销，创出一套以特色产品微业贷为代表的“微业贷模式”，力争尽可能地缓解广泛而客观存在的小微企业“融资难、融资贵”问题，提升小微企业综合金融服务的可获得性。

截至6月底，微众银行“微业贷”累计申请客户数超过130万户，累计授信客户数40万户，累计发放贷款约2600亿元（数据还在不断增加），占比全国企业贷款客户总数约7%，间接支持近400万人就业。在“微业贷”客户中，超过70%的客户来自制造业、高科技行业和批发零售行业，均为实体经济范畴的小微企业，且超过60%的企业年收入在500万以下，超过70%企业年收入1000万以下。

责任与担当：助力扶贫攻坚，切实履行社会责任

2020年是深圳经济特区成立40周年，也是我国全面打赢脱贫攻坚战的收官之年。为了积极响应号召，助力打赢脱贫攻坚战，微众银行持续借助微粒贷联合贷款模式，将贷款规模扩大至更多贫困地区，为贫困县贡献税收。新增税收被当地政府用于改善道路、饮水等基础设施条件，为当地经济作物打通交易渠道，有效促进了老百姓自主经营和创收增收。

截至2019年末，该扶贫模式覆盖了酉阳县、巫山县、万安县、修水县等39个贫困县（其中国家级29个），核算到当地的贷款规模超过690亿元；累计为贫困地区贡献增值税税额超9亿元，2019年当年贡献5.3亿，为当地政府提供了源源不断的扶贫开发资金来源；此外，微众还积极响应监管要求，运用金融科技手段大力推进精准扶贫，累计为超过80万建档立卡贫困客户成功发放贷款。

作为一家具有社会责任感的企业，微众银行还积极投身社会公益和扶贫活动，在践行普惠、服务小微、保障特殊群体金融需求、消费者权益保护和慈善公益等方面践行社会责任。

2016年，“微粒贷”专为听障和有语言障碍人士组建了一支专职手语专家服务团队，通过远程视频以手语方式核实客户身份和借款意愿，使得听障和有语言障碍客户同样能够享受到安全、便捷的普惠金融服务。截至2019年末，“微粒贷”手语客服项目已累计服务8,000多位听障客户，其中不少客户发来锦旗和感谢信。

此外，2019年，微众银行App发布4.0版本，该版本支持信息无障碍化服务，让视障客户群体通过触摸、滑动、双击等操作，结合系统读屏功能的语音提示，听到自己需要的功能时，通过双击进入功能，无障碍完成开户、转账、购买理财等服务，极大地提高生活便利度，使他们可以平等、有尊严地享受手机金融服务。

今年年初，一场席卷全球的新冠肺炎疫情悄然袭来，小微企业、长尾客群受疫情影响较大。为此，微众银行推出降率、减费、扩面、提质和保障渠道畅通、开辟绿色通道等举措，将相关政策精准触达最需要金融服务的经济社会末梢，做好“六稳”工作、落实“六保”任务。

在疫情防控期间，微众银行切实履行社会责任，第一时间向湖北省慈善总会捐赠人民币1000万元；全体党员和全行员工积极投身于自愿募捐活动，全力支持湖北抗击疫情，善款用于向武汉市因疫情致困、返贫家庭的青少年学生提供援助等各方面。

【结语】

40年筚路蓝缕，40年勇往直前，深圳经济特区40周年交出了一份漂亮的答卷，也积攒了一种丰硕的精神力量，在这力量的鼓舞下，一代又一代特区企业敢为人先，埋头苦干，破冰开局，勇立潮头。

在深圳的丰沃土壤里孕育的微众银行，将日趋成为普惠金融的标杆、金融科技的引领者和小微服务的探路者。微众银行将继续依托金融科技创新，进一步提升金融服务的覆盖率、可得性和满意度，为普罗大众、小微企业更美好的未来保驾护航。 （本文由企业方提供，旨在传递更多信息，内容不构成投资建议）

(责编：夏晓伦、毕磊)