财政部发布新增财政资金直达进展 已完成98.5%

人民网北京8月26日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行国务院政策例行吹风会，请财政部有关负责人介绍新增财政资金直达市县基层工作进展有关情况。财政部副部长许宏才介绍，截至8月中旬，中央财政已经下达直达资金1.674万亿元，占总量的98.5%。

从分配情况看，截至8月中旬，扣除用于支持减税降费的3000亿元以外，实行直达管理的1.7万亿元资金当中，中央财政已经下达了1.674万亿元。在实行直达的2万亿元中，3000亿元用于支持新增的减税降费，这个由税务部门精准落实，通过财政减收来体现；1.7万亿元是通过财政支出体现。

从市县财政情况看，省级财政下的1.558万亿元当中，市县财政已经细化落实到具体项目1.451万亿元，占省级已经下达资金的比例是95%。

从资金使用情况看，截至8月中旬，在1.7万亿元当中已经形成实际支出5097亿元，其中市县基层支出4888亿元，占比95.9%，体现了资金直达基层的政策效果。

许宏才表示，通过采用直达的方式，资金下达进度明显加快，资金安排和使用效率大幅提升。这项制度安排为各地做好“六稳”工作、落实“六保”任务提供了有力保障，对于拉动消费有非常重要的作用。

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