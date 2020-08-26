为中小企业创业发展提供“全程护航”

中小企业作为经济发展的活力之源，如何引导更广泛的社会资源支持其创新创业，是加速经济复苏的重要环节之一。

8月25日，2020年“创客中国”首届京津冀中小企业创新创业大赛暨“创客北京2020”创新创业大赛京东·智能采购专项赛总决赛正式拉开帷幕。本次创业大赛，首次推出智能采购专项赛，并以专项赛为载体，搭建大中小企业融通平台，建立与中小企业开展精准对接、开放资源、共享能力的良好机制。为中小企业创新创业打造一个集交流展示、产融对接、孵化落地于一体的综合创业比赛，参赛的中小企业将获得从孵化到加速再到产业化的全产业链帮扶支持。

《中国企业数字化采购发展报告2019》显示，企业数字化采购市场规模已达5900亿元，同比增速高达64%，发展潜力巨大。越来越多的中小企业也开始涌入智能采购赛道，经过层层报名评选，最终有18家企业入围智能采购决赛。“创客北京2020”创新创业大赛以激发创新潜力，集聚创业资源，推动大中小企业融通发展，营造创新创业氛围，引领双创发展为宗旨，通过发掘和培育一批“专精特新”优秀企业和优秀团队，提升中小企业专业化能力和水平。

创业大赛推出聚焦智能采购场景的专项赛，不仅为中小企业创业创新提供了更明确的指引方向，也为落实精准扶持、带动中小企业协同创新提供了平台。

北京经济技术开发区管理委员会科技创新局副局长王丽君表示，专项赛赛制作为今年创新创业大赛的一大亮点，既是对工信部等部委扶持中小企业、推动产业创新政策的积极响应，也为中小企业的创新与成长打造了更为良性的生态。

北京市经信局中小企业处一级调研员辛欣表示，近年来，随着企业对成本控制的日益重视，采购管理作为核心经营场景，在企业管理中愈发重要，而智能采购更是极具潜力的创新创业方向。此次举办智能采购专项赛，可充分发挥京东企业业务在智能采购领域的优势，帮助参赛企业获得更多的资源和支持，从而实现快速发展。

对于本次参赛企业，京东企业业务不仅将从专业视角给予评定、指导和技术支持，还将为其成长发展提供最大力度的助力，推动大中小企业融通发展。在智能采购风口和京东精准扶持的“双重利好”之下，前后共有百余家企业报名参赛。经过初赛和复赛的激烈角逐，最终北京财咖网络科技有限公司的财咖智能ERP、匠云（北京）科技有限公司的智能家居一体化售后服务平台、北京天工矩阵信息技术有限公司的工业产品数据资产服务平台等18个项目入围决赛。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)