“紧扣一体化和高质量” 企业抢抓长三角发展机遇

8月20日，习近平总书记在合肥主持召开扎实推进长三角一体化发展座谈会并发表重要讲话。他强调，紧扣一体化和高质量抓好重点工作，推动长三角一体化发展不断取得成效。

在疫情影响和全球市场萎缩的背景下，长三角区域如何用日益畅通的“小循环”来促进国内“大循环”、推动国内国际“双循环”；如何发挥联通国内外市场以及勇当科技创新先锋的作用；如何提高政策协同，让要素在更大范围畅通流动？对此，人民网记者采访了多位长三角区域的企业负责人，以及相关领域专家。

围绕重点领域 引领企业高质量发展

习近平总书记在座谈会上指出，“创新方式方法，围绕重点领域和重点区域进行突破，以点带面加快一体化进程。”基于一体化区域优势，长三角地区正在加速形成生物医药、智能制造、人工智能等多个产业集群优势，也吸引了大批企业在此深耕。

在和铂医药创始人、董事长兼首席执行官王劲松看来，长三角一体化战略是激发高质量发展的新动能，一体化发展的提速为其带来了更优的服务和更好的营商环境，加速了以和铂医药为代表的创新生物医药企业发展。

王劲松介绍，和铂医药是顺应长三角一体化发展战略而成长起来的，在苏州和上海设立运营基地和研发中心，布局并扎根长三角地区，同时在全球多地拥有商业运营和创新中心，形成国内国际双联动。

作为一家长期扎根于长三角区域的企业，苏宁控股集团30年来的发展也离不开长三角一体化带来的协同效应。苏宁控股集团董事长张近东向记者表示，长三角区域新格局的形成，既繁荣国内市场，也为全球化注入新的动力，为企业发展带来新的机遇。

张近东进一步表示，一直以来，长三角都是企业创新创业的热土，是大家争相布局的发展高地，在国家现代化建设大局和全方位开放格局中更是具有举足轻重的战略地位。长三角一体化发展的提速，不仅会为长三角区域的民营企业注入源源不断的发展动力，更将推动国内和国外市场的领先企业落地长三角、发展长三角。

联想集团的笔记本电脑研发和生产基地——联宝科技，目前是国家智能制造示范基地，也选择了扎根长三角区域，在安徽合肥落地。

对此，联想集团董事长兼CEO杨元庆向记者表示，推动供给侧改革，扩大内需，从而实现高质量发展，核心在于大力推动科技创新，推动以5G、人工智能、大数据等为代表的智能科技的发展。智能创新科技赋能各行各业，能够推动传统行业实现产业升级，增强实体经济的韧性，同时实现实体经济的“产业跃迁”，释放效率红利，迈向高质量发展。

作为大型国有商业银行的掌舵人，交通银行董事长任德奇则表示，要不断丰富长三角同城化服务功能、离在岸一体化服务功能、人民币资产全球化配置功能和科创企业综合金融服务功能；要助力长三角区域加快经济和城市高质量发展、提升科技和产业创新能级、打造改革开放新高地。

提供高水平科技供给 发挥桥梁纽带作用

抢抓长三角一体化机遇，参与长三角一体化建设已成为众多企业的共识。那么，各行各业如何发挥优势，助力长三角地区更好发挥科技“桥梁”作用？

对此，王劲松表示，希望充分利用专有的技术平台和数据驱动的科研技术来推动下一代药物的发现，并希望通过不断创新和开拓合作，为长三角地区乃至全国提供关键技术，加速科技成果转化，通过打造高品质科研创新环境，吸引国际高端人才，以实现国内国际双循环互相促进，科技创新加速中国生物医药产业发展。

对于高水平科技供给，张近东表示，苏宁正处于云化发展、开放赋能的新阶段，将充分发挥智慧零售的优势深耕国内消费市场，通过业态创新助力消费升级，通过品质供给保障民生消费，通过持续投资助力区域发展。同时，继续深化国际化拓展，让智慧零售与世界链接共享。

“在此基础上，我们需要利用好国际国内两个市场，化资源为优势，一方面深挖国内市场，加大投资力度，另一方面要加强自主创新，发展核心技术，在中国机遇中寻找企业机遇，争取获得更大发展。”张近东说。

另一家总部设立在长三角的企业朗新科技集团副董事长、创新事业群总裁张明平认为，在长三角区域，涵盖了中国金融、科技、工业等众多核心产业，人才的流通、跨区域的就业，促进了产业的快速发展，并放大了长三角地区的协同效应，而便利的交通在这其中发挥着显著的“桥梁”作用。

张明平介绍，朗新将“产业互联网”战略与区域产业特点相结合，利用以“云、大、物、智、移、链”为代表的新一代信息技术打造应用，为长三角地区广泛、多元的产业需求提供数字化转型与运营服务，助力长三角地区乃至全国的数字经济发展。

中国人民大学重阳金融研究院研究员崔震海向记者表示，长三角要充分实现资源的一体化整合，要彻底打破区域间壁垒，使资金、人才和科技要素自由流通，构建一体化的产业链和配套政策，充分发挥高水平高质量的科技创新优势，为全国其他地区提供技术支持，同时可以通过技术产业化协助其他地区实现产业转型升级，实现国内大循环，加速全国形成高质量的新发展格局。

提高政策协同 让要素在更大范围畅通流动

习近平总书记在座谈会上指出，实施长三角一体化发展战略要紧扣一体化和高质量两个关键词，以一体化的思路和举措打破行政壁垒、提高政策协同，让要素在更大范围畅通流动，有利于发挥各地区比较优势，实现更合理分工，凝聚更强大的合力，促进高质量发展。

长三角一体化，既体现在产业的协同发展上，也体现在政策支持的相互配合、区域产业定位的相互协同上。

对此，传化集团董事长徐冠巨认为，长三角一体化发展，产业协同尤为重要，要重视物流的服务支撑，打通供应链，补齐产业链，推动产业深度合作，助力长三角区域提升协同力和竞争力。

“长三角地区是中国经济最活跃的地区之一，但产业也存在一定程度的同构现象。”徐冠巨表示，在新的形势下，推进产业协同，需要根据长三角各地的经济实力、技术力量、产业基础，梳理不同产业的产业链、价值链与供应链，实现产业上下游深度合作，形成协同效应，这就离不开物流供应链的支撑服务。

王劲松则向记者表达了自己的期望：“希望三省一市既有各自重点发展产业的差异化定位，又能打造一致的服务标准，支持企业的长远发展。通过培育一批创新型企业，充分发挥行业人才集聚优势，并支持企业加大创新研发投入，从而支撑全国高科技水平供给和经济高质量发展，进一步提升中国国际范围的合作和竞争力。”

此外，推动长三角区域经济高质量发展，也要充分发挥金融在要素市场资源配置、推动区域一体化战略落地、支持实体经济高质量发展中的特殊作用。

“中国太保正在深入参与长三角一体化战略发展，并投资长三角协同优势产业基金20亿元。特别在长三角乡村振兴战略的落实上，公司持续通过成本保险、产量保险和收入保险来提升农民收入，推动农业产业升级，扩大农村大病保险覆盖面。”中国太平洋保险集团董事长孔庆伟向记者表示。

中国银联执行副总裁胡浩中表示，中国银联则立足支付产业，吸引商业银行、非银行支付机构等支付产业上下游各方落户上海。通过构建合作共赢的产业生态为长三角一体化的发展提供支持。同时，银联还在长三角地区的生活消费、民生保障、政务服务等领域不断提升覆盖面和渗透率。

中国人民大学国家发展与战略研究院研究员肖超伟建议，“一体化”和“高质量”就要求长三角建立一体化的开放经济体系、一体化的现代区域治理体系和一体化的生态环境保护机制。长三角在发展程度上具有一定的梯度优势，因此，长三角各区需要根据自己的发展阶段和地方特色，发挥各地的比较优势，凝聚更强大的合力，促进高质量发展。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)