国企营收连续两个月回暖

本报北京8月26日电 （记者曲哲涵）财政部今天发布数据显示，全国国有及国有控股企业（以下称国有企业）营业总收入、利润总额月度同比连续两个月实现增长，1—7月同比降幅继续收窄，经济运行回升态势进一步巩固。
7月份，国有企业营业总收入较去年同期增长2.7%。1—7月，营业总收入330158.4亿元，同比下降3.5%，较1—6月降幅收窄1.4个百分点，其中中央企业186879.7亿元，同比下降5.9%，地方国有企业143278.7亿元，同比下降0.3%。
7月份，国有企业利润总额较去年同期增长14.0%。1—7月，利润总额14763.1亿元，同比下降30.4%，较1—6月降幅收窄8.4个百分点，其中中央企业9808.1亿元，同比下降30.3%，地方国有企业4955.0亿元，同比下降30.5%。
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