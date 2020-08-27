下半年经济工作怎么干 着力构建资本市场良好生态

原标题：着力构建资本市场良好生态

近日，神州优车、氢动益维因涉嫌信息披露违法收到中国证监会下发的行政处罚事先告知书，监管部门还将依法对瑞幸咖啡境内运营主体及相关责任人、协助造假及帮助虚假宣传的多家第三方公司予以行政处罚。

打击证券违法活动是一场攻坚战。证券违法违规案件造假周期长、金额巨大、调查取证难、查实难。有的案件出现系统性、规模性造假现象；有的案件在造假同时还有违规占用、违规担保、内幕交易、操纵股价等违法犯罪行为。

证监会主席易会满表示，重大财务造假案件不仅破坏市场生态，而且严重影响投资者信心。对这类案件，证券监管部门必须出重拳、用重典，坚决清除害群之马，切实保护投资者合法权益。

净化资本市场是一场持久战。日前举行的中国证监会2020年系统年中工作会议指明了下半年证券监管的方向——继续严厉打击资本市场违法犯罪行为，持续加大对欺诈发行、财务造假、内幕交易、操纵市场等恶性违法犯罪案件的打击力度；推动建立打击资本市场违法活动协调机制，推动构建行政执法、民事追偿和刑事惩戒相互衔接、互相支持的立体、有机体系；抓好证券集体诉讼制度落地实施；要多渠道、多平台强化执法宣传，传递“零容忍”的鲜明信号。

打击证券违法活动是一场总体战。下半年，要落实好“完善宏观调控跨周期设计和调节，实现稳增长和防风险长期均衡”精神，必须发挥各部门合力、市场的力量，动员社会各界在新证券法和资本市场改革开放的框架内，不断完善资本市场的基础性制度，利用信息披露监管，夯实市场诚信基石，积极稳妥处置各类证券违法违规活动。

正如证监会副主席阎庆民所说，可继续探索完善“有奖举报”制度，并将其作为净化资本市场的重要途径，让更多的市场参与者都加入资本市场的生态净化过程当中，积极发挥社会监督作用。

新证券法已于3月1日起正式施行，监管部门将继续推动建立具有中国特色的集体诉讼制度，进一步构建符合我国实际的赔偿救济制度，健全多元化的纠纷解决机制，支持投资者通过民事诉讼维护自身权益，推广“示范判决+纠纷调解”机制，研究建立投资者赔偿基金。

下半年，资本市场有关各方将继续总结上半年执法、守法、用法的经验和教训，自觉以新证券法为遵循。监管部门将通过推动构建起自律管理、日常监管、稽查处罚、刑事追责、集体诉讼和民事赔偿有机衔接、权威高效的资本市场执法体系，严肃市场纪律，维护市场秩序。

“建制度、不干预、零容忍”是构建资本市场良性生态的基础。中国证券业协会党委书记安青松认为，制度建设是制度供给的一种常态，应坚持“建制度、不干预、零容忍”原则，借鉴国际经验，形成市场化的道德约束、诚信约束、自律约束、声誉约束机制，提高市场效率、监管效率和创新效率，构建资本市场良性生态，助力资本市场健康发展。（周 琳）

(责编：车柯蒙、杨曦)