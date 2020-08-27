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报废车告别“论斤卖” 有望催生千亿级市场

2020年08月27日08:10  来源：经济日报
 

　　商务部等7部门近期联合发布的《报废机动车回收管理办法实施细则》将于9月1日起施行，从资质认定和管理、监督管理、退出机制、法律责任等方面对报废机动车回收作出了明确规定。

　　中国汽车工业协会副总工程师许海东表示，新规较之前更加全面，各部门职责划分更加清楚，将对我国机动车报废回收工作产生积极影响，促进行业健康有序发展。

　　近年来，随着我国机动车数量的持续递增，机动车如何报废、回收、循环再利用，已成为民生领域新的关注焦点。

　　数据显示，截至今年6月份，全国汽车保有量为2.7亿辆，理论报废车辆每年近千万辆。但是，2019年全国汽车回收数量仅为195.1万辆，回收率仅为0.75%，远低于欧美等国3%至5%的汽车报废回收率。

　　收益低，是长期以来车主报废机动车积极性不高的主要原因。原管理办法规定，当汽车拆解报废时，拆解下来的发动机等高价值部件，必须作为废金属强制回炉。但是，不少车主对机动车报废后的“价值”仍抱有幻想，市场上由此产生了许多非法回收现象。

　　中国再生资源回收利用协会报废车分会秘书长张莹表示，利益驱动下，报废车的“五大总成”在非法拆解环节可能重新流回市场，如果非法拼装重新上路，无疑将成为行车安全重大隐患。即将施行的《细则》，确认允许将具有循环利用价值的报废机动车“五大总成”出售给具有再制造能力的企业予以再利用，报废车回收价格有望提升。

　　广州欧瑞德汽车发动机科技有限公司总经理李文海介绍，发动机材料总重量约250公斤，如果将其作为冶金材料销售，只能卖几百元，通过再制造后销售，最廉价的成品也要两三千元，有些甚至超过万元。

　　为规范报废机动车回收管理，此次《细则》还明确，回收拆解企业应建立报废机动车零部件销售台账，如实记录“五大总成”数量、型号、流向等信息，并录入“全国汽车流通信息管理应用服务”系统。“信息化管理可追溯，将成为规范报废汽车回收利用的重要保障。”张莹说。

　　全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树介绍，我国报废机动车回收拆解企业目前约有750家，大都规模偏小、产能有限，无法满足市场需求。《细则》取消了对报废机动车回收企业的数量限制，随着新规落地实施，报废回收企业和网点将会根据市场需求及汽车保有量逐步增多，车主处理报废汽车将会更加便利。

　　近年来，我国机动车回收数量逐年增长。商务部数据显示，2019年全国机动车回收数量为229.5万辆，同比增长15.3%；其中汽车195.1万辆，同比增长16.8%。目前，已有多家上市公司布局汽车拆解报废领域，如启迪环境2019年拆解量约为1.45万辆，格林美报废汽车年处理规模达30万辆以上。业内人士认为，汽车拆解市场未来有望达千亿元级。（刘 瑾）

(责编：车柯蒙、杨曦)
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