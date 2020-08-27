“直达资金”惠企利民，效果逐步显现（权威发布）

26日，国务院新闻办举行国务院政策例行吹风会，财政部有关负责人介绍新增财政资金直达市县基层工作进展有关情况，并答记者问。

中央财政已下达资金1.674万亿元

建立特殊转移支付机制，将新增2万亿元财政资金直达市县基层、直接惠企利民，是党中央、国务院作出的重大决策部署，是扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务的重要举措。

财政部副部长许宏才介绍，在6月30日前，中央财政基本完成审核过程。在完成审核后，地方用一周左右时间，将资金细化下达到市县基层。“截至8月中旬，扣除用于支持新增减税降费的3000亿元以外，实行直达管理的1.7万亿元资金中，中央财政已下达1.674万亿元。还剩下1.5%，大约260亿元还没有下达，主要是为后续疫情防控留点钱，中央单位养老保险的一些补助政策也要落实，这部分钱根据进展再及时下达。”许宏才表示，中央分配到地方后，省级财政分配下达了1.558万亿元，占中央已下达资金93.3%；留下来的6.7%，主要是按规定比例预留待分配的抗疫特别国债资金902亿元。省级财政下达的1.558万亿元中，市县财政已细化落实到具体项目1.451万亿元，占95%，还有5%暂时没有落实。

从资金使用情况看，截至8月中旬，在1.7万亿元中已形成实际支出5097亿元，其中市县基层支出4888亿元，占比95.9%。

1万亿元抗疫特别国债发行顺利完成

2万亿元财政直达资金中，1万亿元来自新增财政赤字，1万亿元来自发行抗疫特别国债。

财政部国库司司长王小龙介绍，从6月18日第一笔发行到7月30日发行完毕，共发行了16期抗疫特别国债。本次1万亿国债分为三种期限，分别是5年期、7年期、10年期。5年期发行4次共2000亿元，7年期发行2次共1000亿元，10年期发行10次共7000亿元，总体发行结构比较合理，发行节奏比较平稳；平均发行利率2.77%，比前5日国债二级市场收益率平均低10个基点，与国债二级市场衔接良好，符合投资者预期。

王小龙介绍，目前特别国债所筹资金已提前下达地方，地方正抓紧把资金落实到具体项目，有些资金已形成实际支出，政策效果正逐步显现。

直达资金为各地做好“六稳”“六保”工作提供有力保障

财政部预算司司长李敬辉在回答记者提问时表示，从目前执行情况看，各地结合本地实际，大力优化直达资金支出结构，重点用于疫情防控、帮扶市场主体和困难群众，保基本民生、保就业、保基层运转及支持重大项目建设，在支持疫情防控、稳住经济基本盘，保障基本民生等方面发挥了重要作用。

一是重点支持开展常态长效疫情防控。安排公共卫生体系建设、重大疫情防控体系建设等常态化疫情防控资金支出，支持打赢疫情防控阻击战。如湖北武汉市安排了47.26亿元，支持11个中心城区医院改扩建和基层医疗卫生服务体系建设。

二是重点支持帮扶企业保市场主体。贷款贴息、援企稳岗、补贴补助等纾困惠企政策支出资金超140亿元，惠及中小企业近8万家，个体工商户超过6万户。

三是重点支持帮扶群众保居民就业。就业补助、职业技能提升等就业优先政策措施已支出资金超150亿元。

四是重点下沉财力保基层运转。如云南将直达资金184.2亿元纳入对下财力性转移支付，增幅比上年高了23.2个百分点；广东向市县基层下达直达资金243.5亿元，实现了所有县区财力性转移支付只增不减。

五是集中财力支持重大项目建设。通过抗疫特别国债资金支持公共卫生体系、重大疫情防控救治体系、应急物资保障体系、产业链改造升级等重大项目建设。

李敬辉表示，财政部将会同有关部门盯紧直达资金使用，督促省级财政部门当好“过路财神”、不做“甩手掌柜”，严禁截留挪用直达资金，进一步完善直达资金监控系统功能，健全预警提醒机制；进一步严肃财经纪律，严肃问责；及时评估完善政策，提升直达资金管理效果。

《 人民日报 》（ 2020年08月27日 06 版）

(责编：车柯蒙、杨曦)