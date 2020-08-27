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县县通沥青路，99.8%的乡镇和99.9%的建制村通公路

西藏全部实现具备条件的乡镇和建制村通客车

2020年08月27日08:11  来源：人民网－人民日报
 

本报拉萨8月26日电  （记者徐驭尧）记者从西藏自治区有关部门获悉：截至2020年8月25日，西藏自治区共有74个县（区）、476个乡镇、2050个建制村通客车，提前一个多月完成了“今年9月底前全部实现具备条件的乡镇和建制村通客车”的目标任务。

据介绍，西藏地域辽阔，经济相对滞后，自然条件复杂，历史欠账较多。2015年年底，全区还有9个县城不通沥青路，2个乡镇、230个建制村不通公路，乡镇和建制村通硬化路的比例仅为45.9%和16.8%。

近年来，西藏大力推进公路道路建设。目前，西藏全区所有的县城通了沥青路，99.8%的乡镇和99.9%的建制村通了公路，86.4%的乡镇和61.4%的建制村通了硬化路。5年全区累计新改建农村公路3.82万公里。农村公路通车里程达到8.6万公里，其中，县道1.89万公里，乡道1.23万公里，村道3.89万公里，专用公路1.59万公里；等级公路里程6.94万公里，占比80.6%。

《 人民日报 》（ 2020年08月27日 07 版）

(责编：车柯蒙、杨曦)
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