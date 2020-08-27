货运量连续三个月正增长 营业性客运逐步恢复

本报北京8月26日电 （记者刘志强）26日，交通运输部对外发布了7月份交通运输主要指标。数据显示，7月份，完成货运量41.2亿吨，同比增长2.9％，连续3个月实现正增长。1—7月，完成货运量240亿吨，同比下降6.1％。
港口货物吞吐量增速稳定。7月，全国港口完成货物吞吐量12.5亿吨，同比增长6％，其中内贸吞吐量增长4.2％，外贸吞吐量增长10％。
交通固定资产投资增速有所加快。1—7月，我国交通投资完成1.8万亿元，同比增长9.4％，增速较上半年加快3.4个百分点，其中7月完成3458亿元，同比增长26.7％，增速较6月加快6.4个百分点。
营业性客运逐步恢复。7月，完成营业性客运量8.9亿人，恢复至去年同期的58.0％，程度较6月提高1.7个百分点。
《 人民日报 》（ 2020年08月27日 13 版）
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