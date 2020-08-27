AG50轻型运动飞机成功首飞

本报北京8月26日电 （记者赵展慧）26日8时38分，由中国航空工业集团自主研制的“领雁”AG50轻型运动飞机在湖北荆门成功首飞（如图，新华社发），国产AG系列通用飞机家族又添新成员。

AG50飞机由航空工业通飞所属特飞所自主研制，是针对航空俱乐部、通航公司、飞行学校以及私人飞行的市场需求打造的一款轻型运动飞机，具有高安全、高舒适、低成本的特性。

《 人民日报 》（ 2020年08月27日 13 版）

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