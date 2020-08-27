政策组合拳再出击 力推外贸企业转型升级

在力稳基本盘的同时，我国外贸发展正谋求加快转型升级。记者了解到，目前多个部门正在就进一步支持发展贸易新业态新模式进行部署。近日，商务部表示，将加速推动市场采购贸易方式试点扩围，力争从目前的14个扩大到30个左右。另外，外经贸发展专项资金、服务贸易创新发展引导基金等也将重点支持外贸新业态，其中跨境电商平台、跨境物流发展和海外仓建设等成为重点。

国务院办公厅日前发布的《关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》明确，支持贸易新业态发展，并给出系列针对性举措。分析指出，贸易新业态正在成为我国外贸转型升级的重要方向和有力支撑。

海关总署署长倪岳峰日前在接受媒体采访时指出，跨境电商等新业态蓬勃发展。上半年，跨境电商在线成交进出口总值超过6000亿元，增长6.7%，明显高于同期整体进出口增速。跨境电商等新业态，正在不断积聚外贸发展新动能。

据了解，为进一步支持跨境电商发展，海关总署近期推出了跨境电商退货政策和跨境电商企业对企业（B2B）出口监管改革措施，使跨境电商商品进得来、出得去、退得了。

商务部部长助理任鸿斌也表示，将进一步加大贸易新业态发展支持力度，主要包括：新增一批市场采购贸易方式试点，力争从目前的14个扩大到30个左右。通过基金等方式支持跨境电商平台、跨境物流、海外仓，鼓励金融机构支持海外仓建设。优化外贸综合服务企业退税服务，加快退税进度，推动更多符合标准的外贸综合服务企业成为海关“经认证的经营者”。

提升通关和人员往来便利化水平也成为支持外贸企业创新发展的重要发力点。任鸿斌介绍，将进一步规范和降低进出口环节合规成本，提升口岸收费透明度，减轻进出口企业负担。在严格做好防疫要求前提下，继续与有关国家商谈建立“快捷通道”，对符合条件的来华复工复产外国人全面实施“快捷通道”。对开展市场采购贸易试点的地方，支持结合当地特点，开通专有通道，便利外商入市采购。

分析指出，随着外贸形势好转，国家支持政策也从之前的纾困，转向更多的支持企业以创新谋发展谋转型谋升级，为企业转危为机创造条件。

商务部国际贸易经济合作研究院对外贸易研究所副所长竺彩华指出，疫情给中国企业带来了巨大压力，但压力也能让企业走出舒适区，通过“向前看”的思维，依靠技术、模式、业态和管理创新，“压出”一批更强的中国外贸企业，推动外贸高质量发展。（记者 王文博 北京报道）

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