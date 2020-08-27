据外媒报道，美国高德纳（Gartner）咨询公司的数据显示，全球智能手机第二季度销量同比下降20.4%。

根据高德纳25日发布的一份报告，全球智能手机第二季度销量同比下降20.4%至2.95亿部。高德纳高级研究主管安舒尔·古普塔表示，出行限制措施、零售商店关闭以及消费者减少不必要支出等原因导致全球智能手机销量连续两个季度出现下滑。

其中，三星第二季度共销售5475万部智能手机，同比下降27.1%，所占市场份额为18.6%，为全球最高。报告显示，在全球前五大智能手机厂商中，三星手机销量的降幅最大。古普塔表示，新冠肺炎疫情持续对三星手机二季度的销售造成负面影响，其旗舰产品S系列手机并未能有效提振其全球销售。

根据高德纳的报告，中国华为第二季度销售智能手机5412万部，同比下降6.8%，全球市场份额为18.4%，仅次于三星；中国小米手机销量下降21.5%，OPPO智能手机销量下降15.9%，全球市场份额分别排名第四和第五。

高德纳的报告还显示，美国苹果智能手机第二季度的销量同比基本持平，共销售3800部智能手机，同比降幅为0.4%，全球市场份额约为13%，排名第三。高德纳表示，中国市场商业环境的改善帮助苹果实现了增长；此外，新智能手机机型iPhone SE也吸引了不少苹果老用户更换手机。据悉，iPhone SE与iPhone 11采用了相同的高端处理器，但是起售价仅为399美元。

除了销量下滑，全球智能手机产量第二季度同比出现大幅下滑。市场研究机构TrendForce集邦咨询25日发布最新调查显示，今年第二季度全球智能手机生产总数为2.86亿部，环比上升2.2%，然而同比下滑16.7%，为历年来单季最大同比跌幅。

该机构指出，随着各国纷纷推出振兴经济的相关政策，下半年智能手机市场有望回暖，预估第三季度生产总量将达到3.35亿部，同比下降10.1%，尽管单季表现仍不及去年同期，但较第二季度将增长17.2%。

TrendForce集邦咨询还表示，预计2020年全球智能手机生产总量仍维持在12.43亿部，同比下降11.3%。手机厂商今年凭借5G手机产品有望在低迷的市场行情中稳定市场占有率，加上近期手机芯片厂商高通、联发科相继推出中高端5G芯片，预计今年全球5G智能手机数量将快速提升至约2.38亿部，渗透率达19.2%。（记者 王婧 综合报道）

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