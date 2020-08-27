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7月份工业利润增速持续加快 延续恢复性增长态势

2020年08月27日09:49  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京8月27日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，1—7月，全国规模以上工业企业利润累计同比下降8.1%，降幅比1—6月份进一步收窄4.7个百分点。7月份，规模以上工业企业利润增速比6月份加快8.1个百分点。

国家统计局工业司高级统计师朱虹表示，随着统筹推进疫情防控和经济社会发展一系列政策措施落实落细，工业经济运行状况持续向好，企业利润延续快速恢复性增长态势。

主要体现在以下两个方面：

一是7月份利润增长继续加快。7月份，全国规模以上工业企业实现利润总额5895.1亿元，同比增长19.6%，增速比6月份加快8.1个百分点，已连续3个月同比增长，增速逐月加快。其中，利润向好的行业数量增多，装备制造业利润增长加快，高技术制造业利润大幅增长。此外，投资收益大幅增加对7月份利润增速加快也起到了一定助推作用。

二是企业效益状况明显好转。具体表现在单位成本费用下降，工业产成品库存增速继续放缓，企业亏损面逐月缩小。

朱虹强调，尽管7月份工业企业利润增长进一步加快，但上游采矿业和原材料行业累计利润降幅仍然较大，应收账款增速较6月有所上升导致企业现金流压力较大，加上国内外环境复杂严峻，未来利润增长仍有一定不确定性。下阶段，应按照党中央的决策部署，全力促消费扩投资稳外贸，加快释放需求潜力，充分发挥国内超大规模市场优势，稳定产业链供应链，推进工业经济效益持续向好。

以下为各项分类数据：

1—7月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额7838.1亿元，同比下降23.5%；股份制企业实现利润总额22090.6亿元，下降9.0%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额8586.8亿元，下降3.4%；私营企业实现利润总额8883.4亿元，下降5.3%。

1—7月份，采矿业实现利润总额1953.8亿元，同比下降41.6%；制造业实现利润总额26258.5亿元，下降4.5%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额2810.5亿元，下降3.3%。

1—7月份，在41个工业大类行业中，12个行业利润总额同比增加，29个行业减少。主要行业利润情况如下：计算机、通信和其他电子设备制造业利润总额同比增长28.7%，专用设备制造业增长24.1%，农副食品加工业增长20.1%，通用设备制造业增长3.2%，石油和天然气开采业下降72.1%，煤炭开采和洗选业下降32.8%，黑色金属冶炼和压延加工业下降32.0%，化学原料和化学制品制造业下降27.6%，有色金属冶炼和压延加工业下降12.7%，非金属矿物制品业下降6.2%，汽车制造业下降5.9%，电气机械和器材制造业下降4.0%，电力、热力生产和供应业下降3.6%，纺织业下降3.0%，石油、煤炭及其他燃料加工业由同期盈利转为亏损。

1—7月份，规模以上工业企业实现营业收入55.06万亿元，同比下降3.9%；发生营业成本46.49万亿元，下降3.6%；营业收入利润率为5.63%，同比降低0.26个百分点。

7月末，规模以上工业企业资产总计120.89万亿元，同比增长6.6%；负债合计68.50万亿元，增长6.5%；所有者权益合计52.39万亿元，增长6.7%；资产负债率为56.7%，同比持平。

7月末，规模以上工业企业应收账款15.59万亿元，同比增长14.0%；产成品存货4.48万亿元，增长7.4%。

1—7月份，规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为84.44元，同比增加0.25元；每百元营业收入中的费用为8.99元，同比增加0.19元。

7月末，规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为80.0元，同比减少8.6元；人均营业收入为131.6万元，同比增加0.1万元；产成品存货周转天数为19.7天，同比增加2.1天；应收账款平均回收期为56.0天，同比增加8.4天。

(责编：杨曦、孙阳)
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