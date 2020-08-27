人民网>>财经

三部门联合发布《2019年全国科技经费投入统计公报》

2020年08月27日10:16  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京8月27日电 （杨曦）日前，国家统计局、科学技术部和财政部联合发布了《2019年全国科技经费投入统计公报》（以下简称《公报》）。《公报》显示，2019年，我国科技经费投入力度进一步加大，研究与试验发展（R&D）经费投入保持较快增长，国家财政科技支出稳步增加，研究与试验发展（R&D）经费投入强度持续提高。

研究与试验发展（R&D）经费情况

2019年，全国共投入研究与试验发展（R&D）经费22143.6亿元，比上年增加2465.7亿元，增长12.5%；研究与试验发展（R&D）经费投入强度（与国内生产总值之比）为2.23%，比上年提高0.09个百分点。按研究与试验发展（R&D）人员全时工作量计算的人均经费为46.1万元，比上年增加1.2万元。

分活动类型看，全国基础研究经费1335.6亿元，比上年增长22.5%；应用研究经费2498.5亿元，增长14.0%；试验发展经费18309.5亿元，增长11.7%。基础研究、应用研究和试验发展经费所占比重分别为6.0%、11.3%和82.7%。

分活动主体看，各类企业研究与试验发展（R&D）经费支出16921.8亿元，比上年增长11.1%；政府属研究机构经费支出3080.8亿元，增长14.5%；高等学校经费支出1796.6亿元，增长23.2%。企业、政府属研究机构、高等学校经费支出所占比重分别为76.4%、13.9%和8.1%。

分产业部门看，高技术制造业研究与试验发展（R&D）经费3804.0亿元，投入强度（与营业收入之比）为2.41%，比上年提高0.14个百分点；装备制造业研究与试验发展（R&D）经费7868.0亿元，投入强度为2.07%，比上年提高0.16个百分点。在规模以上工业企业中，研究与试验发展（R&D）经费投入超过500亿元的行业大类有9个，这9个行业的经费占全部规模以上工业企业研究与试验发展（R&D）经费的比重为69.3%。

分地区看，研究与试验发展（R&D）经费投入超过千亿元的省（市）有6个，分别为广东（3098.5亿元）、江苏（2779.5亿元）、北京（2233.6亿元）、浙江（1669.8亿元）、上海（1524.6亿元）和山东（1494.7亿元）。研究与试验发展（R&D）经费投入强度（与地区生产总值[4]之比）超过全国平均水平的省（市）有7个，分别为北京、上海、天津、广东、江苏、浙江和陕西。

财政科学技术支出情况

2019年，国家财政科学技术支出10717.4亿元，比上年增加1199.2亿元，增长12.6%。其中，中央财政科学技术支出4173.2亿元，增长11.6%，占财政科学技术支出的比重为38.9%；地方财政科学技术支出6544.2亿元，增长13.2%，占比为61.1%。

2019年财政科学技术支出情况

　

财政科学

技术支出

（亿元）

比上年增长（%）

占财政科学技术支出的比重（%）

合　计

10717.4

12.6

其中：科学技术支出

9470.8

13.7

88.4

其他功能支出中用于科学技术的支出

1246.6

4.6

11.6

其中：中央

4173.2

11.6

38.9

　　　地方

6544.2

13.2

61.1


 

(责编：杨曦、孙阳)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

麻辣财经：37条政策举措，支持“中国芯”强起来！　　日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，从财税、投融资、研发、进出口、人才、知识产权、市场和国际合作等八方面，提出37项举措支持两大新产业发展。 集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技…【详细】

财经

统计局：7月份PPI同比降幅收窄 环比上涨0.4%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.4%，降幅比上月收窄0.6个百分点。从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅与上月相同。 工业生产者购进价格同比下降3.…【详细】

财经

统计局：7月份全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%，环比上涨0.6%。1—7月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.7%。 从同比看，城市上涨2.4%，农村上涨3.7%…【详细】

财经

国家统计局解读7月份全国CPI和PPI数据　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今天发布了2020年7月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。对此，国家统计局城市司高级统计师董莉娟进行了解读。 CPI环比由降转涨，同比涨幅略有扩大 7月…【详细】

财经

七部门联合发文进一步清理规范海运口岸收费　　人民网北京8月4日电（记者毕磊）据发改委网站消息，近日国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务部、国资委、海关总署、市场监管总局等七部门联合印发《关于清理规范海运口岸收费行动方案》，全面部署清理规范海运口岸收费工作。 《行动方案…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved