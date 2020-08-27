三部门联合发布《2019年全国科技经费投入统计公报》

人民网北京8月27日电 （杨曦）日前，国家统计局、科学技术部和财政部联合发布了《2019年全国科技经费投入统计公报》（以下简称《公报》）。《公报》显示，2019年，我国科技经费投入力度进一步加大，研究与试验发展（R&D）经费投入保持较快增长，国家财政科技支出稳步增加，研究与试验发展（R&D）经费投入强度持续提高。

研究与试验发展（R&D）经费情况

2019年，全国共投入研究与试验发展（R&D）经费22143.6亿元，比上年增加2465.7亿元，增长12.5%；研究与试验发展（R&D）经费投入强度（与国内生产总值之比）为2.23%，比上年提高0.09个百分点。按研究与试验发展（R&D）人员全时工作量计算的人均经费为46.1万元，比上年增加1.2万元。

分活动类型看，全国基础研究经费1335.6亿元，比上年增长22.5%；应用研究经费2498.5亿元，增长14.0%；试验发展经费18309.5亿元，增长11.7%。基础研究、应用研究和试验发展经费所占比重分别为6.0%、11.3%和82.7%。

分活动主体看，各类企业研究与试验发展（R&D）经费支出16921.8亿元，比上年增长11.1%；政府属研究机构经费支出3080.8亿元，增长14.5%；高等学校经费支出1796.6亿元，增长23.2%。企业、政府属研究机构、高等学校经费支出所占比重分别为76.4%、13.9%和8.1%。

分产业部门看，高技术制造业研究与试验发展（R&D）经费3804.0亿元，投入强度（与营业收入之比）为2.41%，比上年提高0.14个百分点；装备制造业研究与试验发展（R&D）经费7868.0亿元，投入强度为2.07%，比上年提高0.16个百分点。在规模以上工业企业中，研究与试验发展（R&D）经费投入超过500亿元的行业大类有9个，这9个行业的经费占全部规模以上工业企业研究与试验发展（R&D）经费的比重为69.3%。

分地区看，研究与试验发展（R&D）经费投入超过千亿元的省（市）有6个，分别为广东（3098.5亿元）、江苏（2779.5亿元）、北京（2233.6亿元）、浙江（1669.8亿元）、上海（1524.6亿元）和山东（1494.7亿元）。研究与试验发展（R&D）经费投入强度（与地区生产总值[4]之比）超过全国平均水平的省（市）有7个，分别为北京、上海、天津、广东、江苏、浙江和陕西。

财政科学技术支出情况

2019年，国家财政科学技术支出10717.4亿元，比上年增加1199.2亿元，增长12.6%。其中，中央财政科学技术支出4173.2亿元，增长11.6%，占财政科学技术支出的比重为38.9%；地方财政科学技术支出6544.2亿元，增长13.2%，占比为61.1%。

2019年财政科学技术支出情况

财政科学 技术支出 （亿元） 比上年增长（%） 占财政科学技术支出的比重（%） 合 计 10717.4 12.6 — 其中：科学技术支出 9470.8 13.7 88.4 其他功能支出中用于科学技术的支出 1246.6 4.6 11.6 其中：中央 4173.2 11.6 38.9 地方 6544.2 13.2 61.1





(责编：杨曦、孙阳)