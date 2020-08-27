国家统计局解读《2019年全国科技经费投入统计公报》

人民网北京8月27日电 （杨曦）日前，国家统计局、科学技术部和财政部联合发布了《2019年全国科技经费投入统计公报》，国家统计局社科文司首席统计师邓永旭对此进行了解读。

一、研究与试验发展（R&D）经费突破2万亿元，投入强度进一步提高

《公报》数据显示，2019年我国R&D经费投入总量为22143.6亿元，比上年增加2465.7亿元，增长12.5%，增速较上年加快0.7个百分点，连续4年实现两位数增长。R&D经费投入强度（与GDP之比）为2.23%，比上年提高0.09个百分点，再创历史新高。

从国际比较看，2013年以来我国R&D经费总量一直稳居世界第二，与美国差距逐步缩小。R&D经费投入强度稳步提升，已接近欧盟15国平均水平。

二、基础研究占比首次突破6%，R&D资源集聚效应凸显

（一）基础研究经费快速增长。2019年，我国基础研究经费为1335.6亿元，比上年增长22.5%，增速比上年大幅加快10.7个百分点；占R&D经费比重为6.03%，比上年提高0.49个百分点。高等学校、政府属研究机构和企业的基础研究经费分别为722.2亿元、510.3亿元和50.8亿元，分别比上年增长22.4%、20.6%和51.6%。其中，高等学校和政府属研究机构对全社会基础研究经费增长的贡献分别为54.0%和35.6%，分别比上年提高2.9个和1.9个百分点。

（二）企业投入主体地位稳固。2019年，企业R&D经费达16921.8亿元，比上年增长11.1%，占全国R&D经费的比重达76.4%，对其增长的贡献达68.5%。其中，规模以上工业企业R&D经费达13971.1亿元，比上年增长7.8%；投入强度（与营业收入之比）为1.32%，比上年提高0.09个百分点。在规模以上工业中，高技术制造业R&D经费3804亿元，投入强度为2.41%，比上年提高0.14个百分点；装备制造业R&D经费7868亿元，投入强度为2.07%，比上年提高0.16个百分点。企业R&D经费投入强度的稳步提高为推动高质量发展奠定坚实基础。

（三）区域发展战略成效显著。2019年，我国东、中、西部地区R&D经费分别为15122.5亿元、4162.6亿元和2858.5亿元，分别比上年增长10.8%、17.7%和14.8%，中、西部地区增速均快于东部地区，追赶步伐明显加快。从区域看，部分重点地区R&D经费增速高于全国平均水平。京津冀、长三角地区R&D经费分别为3263.3亿元和6727.9亿元，分别比上年增长14.0%和12.9%；长江经济带R&D经费突破万亿，达到10562.5亿元，比上年增长14.7%。

三、财政科技支出突破万亿，政策环境持续向好

（一）财政投入持续增加。《公报》显示，2019年国家财政科学技术支出为10717.4亿元，比上年增加1199.2亿元，增长12.6%。其中，中央财政科学技术支出4173.2亿元，增长11.6%，增速比上年加快2.3个百分点，占财政科学技术支出的比重为38.9%；地方财政科学技术支出6544.2亿元，增长13.2%，占比为61.1%，比上年提高0.4个百分点。中央和地方财政科技支出双双保持较快增长，为科技创新实力提升提供了有力保障。

（二）政策环境进一步改善。国家鼓励和支持科技创新活动的各项政策进一步落地落实，政策效果持续显现。相关调查结果显示，2019年，在规模以上工业企业中，研发费用加计扣除减免税政策和高新技术企业减免税政策的惠及面[2]分别达到66.0%和56.2%，分别比上年提高2.2个和0.1个百分点；企业对这两项政策的认可度[3]分别达到87.1%和88.9%，分别比上年提高2.8个和2.2个百分点。

我国科技经费投入规模稳步增加，结构持续优化，但也要看到，我国R&D经费投入强度与美国（2.83%）、日本（3.26%）等科技强国相比尚显不足，基础研究占比与发达国家普遍15%以上的水平相比差距仍然较大，R&D产出多而欠优的现象亟需改善。下阶段，我国应持续加大财政支持力度，努力实现对关键技术和核心领域的精准支持，确保各项支持政策落实落细，积极发挥政府投入对全社会R&D投入的引导和拉动作用；拓宽经费投入渠道，鼓励社会各界增加R&D经费投入，稳定支持基础研究和应用研究，开创多元化投入新局面；营造良好学术生态和创新环境，深化科研管理和考评机制改革，进一步提高科研人员主动性和自主权，不断提高R&D产出质量和效率。

(责编：杨曦、孙阳)