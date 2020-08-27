依托车联网大数据 四大举措助力智慧交通体系建设

人民网北京8月27日电 （记者乔雪峰）物资集散地与重工业产业基地的集聚部署，让地方经济得以高速发展，但同时也为当地的交通管理、城市建设带来一定的困境。

日照市是港口型国家物流枢纽承载城市，位于其东南角的岚山区由于港陆便捷的优势，形成了以日照港岚山港区、岚北港区、岚桥港、钢铁港区为主体的港口集群，年吞吐能力过亿吨。

据中交兴路大数据统计分析，日照市岚山区疏港大道全长20多公里，是日照港多个港口和企业重要的货物集疏通道，每天大约有近三万辆重型运输车从这条路经过，干支线道路经常水泄不通。重载货车营运时产生大量的柴油尾气以及扬尘问题让岚山区的环境空气质量大幅下降，也让周围居民苦不堪言。

此外，还缺乏多部门和多企业联动综合解决方案，比如城市计划将在建和已有的停车场都纳入统一调度管理体系来解决临停拥堵问题，但苦于没有数字化技术支撑，很难通过单一手段，解决交警、交通、生态环境等多部门与多企业之间的沟通协调，车路协同，车辆排号等等问题。

针对以上痛点问题，8月25日，中交兴路联合新岚山财金集团打造的智慧交通管理平台正式上线，该平台依托于中交兴路的商用车车联网大数据技术，基于日照市岚山区对于纾解道路交通车辆拥堵压力、合理规划停车场建设、强化环境空气整治、整合协调路面管理能力等需求给予大数据分析研判以及定制化管理功能开发等支持，全方位帮助岚山区公安交警、交通运输、生态环境等多部门与众多大型生产制造企业之间联动攻坚，对辖区内进出的12吨以上的重载货车以及危险品运输车辆“看的见、管得着、疏得通”。

据介绍，该综合解决方案是集四项主要功能为一体：

打造车辆动态可视化监管，基于岚山区进出大货车以及危险品运输车辆的信息数据及运行数据，开发建设路网热力图，让整个岚山区的的交通运行状态一目了然。同时，平台还可以向车辆自动下发禁行、禁停、超速、疲劳等预警提醒，提升道路运输安全。

打造环保监测功能，将国五以下的车辆纳入重点监管体系，协助执法部门对于排放不达标的车辆进行重点治理，实现清洁运输。

打造智能排号功能，实现车路协同。平台将岚山区南四镇所有停车场纳入统一管理，基于实时道路交通状况，可实现引导车辆驶入就近停车场进行等待、按照排号逐一驶出停车场开启正常运行等一体化、智能化的统一调度。

打造执法端、企业端、司机端一体化部署，实现交警、交通、生态环境等多部门与产业企业、物流企业以及货车司机之间的连接与协同管理。

(责编：乔雪峰、毕磊)