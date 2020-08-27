大连自贸片区启动平行进口车跨关区保税展示业务

新华网沈阳8月18日电（刘舒）为应对疫情影响，促进平行进口车业务开展，近日，辽宁自贸试验区大连片区在全国率先启动平行进口车跨关区保税展示业务。
据了解，平行进口车保税展示业务是指在符合海关监管要求的前提下，允许平行进口车运至海关特殊监管区外开展保税展示业务，形成城市展厅看车下单、口岸现场提车的交易模式。
今年受疫情等因素影响，平行进口车业务锐减，企业经营陷入困境。对此，辽宁自贸试验区大连片区管委会联合大窑湾海关，以企业需求为导向，通过分析政策，创新税款担保模式，采取以税款保证保险的方式作担保，企业只需向保险公司缴纳极少数金额的保险费，即可跨关区开展平行进口车保税展示业务，有力地促进了平行进口车业务在自贸试验区以外区域的推广销售，大幅降低了企业运营成本。
相关负责人表示，此次平行进口车跨关区保税展示业务的启动，不仅将平行进口车保税展示功能延伸至内陆地区，推动平行进口车消费进入新阶段，而且有效地促进了内陆与港口的联动发展，对推进大连东北地区汽车分拨中心建设具有积极影响。
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