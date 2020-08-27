重庆自贸试验区151项改革试点任务全部落实

新华网重庆8月12日电（王龙博）重庆市商务委日前表示，今年上半年重庆自贸试验区总体方案确定的151项改革试点任务已全部落实，自由贸易试验区进出口总额达到2030.5亿元，占重庆进出口贸易总额的70%左右，吸引了超40%的外商直接投资总额。

今年以来，重庆自贸试验区坚持以制度创新为核心，围绕《中国（重庆）自由贸易试验区总体方案》，全面落实各项改革试点任务，努力把重庆自贸试验区建设成为对标国际先进规则、构建开放型经济新体制的先行区，培育内陆开放新优势的高质量发展引领区，全市乃至西部地区优化营商环境的示范区。自贸试验区实施的“水运口岸进出口货物江海联运一体化便利通关新模式”“陆海新通道铁海联运‘一单制’创新”“建设领域‘一本报告管全域’改革”等8项重点改革创新，并已形成典型案例上报国务院。

今年上半年，重庆自贸试验区还开展飞机保税维修3架次，预计全年维修量可达10架次。开展进口汽车整车保税仓储业务，入区保税整车总货值已超过8000万元。开行全国首趟“中国邮政号”专列，累计发运专列14班，共转运北京、深圳、长沙等地1342标箱合计超1570万件，约占全国疏运邮件总量的三分之一。

在全面融入国家发展战略方面，重庆自贸试验区通过完善航空、铁路、内河港等集交通枢纽、保税和口岸功能于一体的开放平台，拓展中欧班列（渝新欧）、西部陆海新通道铁海联运等功能，在创设铁路提单、铁路提单信用证融资结算等方面取得新突破。牵头制定的国际货运代理铁路联运规范等3项标准已于今年获批上升为国家标准。联合国贸法会、铁路合作组织已启动开展“铁路运单物权化”探索工作。

今年6月，铁路提单物权效力得到司法审判实践支持，开创了国际贸易史先河。上半年，中欧班列开行870列，货值361亿元，同比增长47%。铁海联运班列开行386列，运输货物约1.9万标箱，货值约26.5亿元，外贸货物占比提升16个百分点，达到51%。沪渝直达快线开行383艘次，运输82463标箱。

围绕投资、贸易、金融、事中事后监管、法治保障，重庆自贸试验区持续深入推进制度创新。截至目前，重庆自贸试验区已探索形成了56项重点改革经验成果向全市复制推广，有6项创新经验案例在全国推广。

今年以来，重庆自贸试验区还充分发挥改革开放新高地作用，坚持培育壮大开放型经济主体，减少限制性措施，有效激发市场主体活力，率先推动区内企业复工复产复销，进出口保持平稳，外资项目陆续顺利落地。

此外，重庆自贸试验区还通过持续纵深推进“多证合一”“证照分离”改革和工程建设项目审批制度改革，新取消10项行政许可事项，拟新推出16项审批改告知承诺，市场主体获得感明显增强。

(责编：车柯蒙、孙阳)