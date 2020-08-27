【行走自贸区】走进三亚国际免税城 感受海南免税购物热

三亚国际免税城内来往游客络绎不绝。新华网 韩昊辰 摄

8月26日，“行走自贸区”网络主题活动走进三亚国际免税城，实地感受海南免税购物的火热魅力。

“暑期最高客流量达到4万人，比往年春节期间的客流量还要多。”中免集团三亚市内免税店有限公司市场部总监助理赵晶介绍，目前三亚国际免税城已经成了游客打卡“景点”之一，日均客流量在三万人左右。

三亚国际免税城是全球最大单体免税店，地上三层、地下一层，总面积12万平方米，囊括350多个国际奢侈品牌，是以免税为主题，融商业、餐饮、娱乐、休闲、购物于一体的综合性旅游项目。今年7月1日起，海南离岛免税购物政策调整实施，除了每年每人离岛免税购物额度从3万元提高至10万元外，还取消了单件商品8000元的免税限额规定。作为海南旅游业的一张“金名片”，海南离岛免税政策的逐步放宽，大幅提高了消费者的购物体验，让旅客消费能力在海南自贸港内就能够释放。

离岛免税购物新政策是《海南自由贸易港建设总体方案》公布以后，第一个实质性落地实施的重大政策。海南离岛免税购物成为全国人民关注的新热点。得益于政策的带动，三亚国际免税城知名度日渐提升，成为三亚旅游业的“磁铁”，不仅线下销售火爆，线上促销也相当给力，今年上半年三亚国际免税城的网上商城联合品牌商开展了一系列促销活动，创下了一天内销售额突破4000万元的纪录。

为了增加体验感，目前，三亚凤凰国际机场新增离岛免税提货点正式启用，提货窗口由原来的18个增加到38个。此外，为了营造安定有序的购物环境，海关等部门从完善管理制度、强化科技运用等多方面入手，创新管理模式和手段，通过调整业务系统参数控制，实现离岛免税购物全流程信息化监管，为海南自由贸易港建设创造良好的环境。（张瑜）

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