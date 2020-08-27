行走自贸区 |中欧班列（长安号）——满载中欧人民友谊的“幸福班列”

8月25日上午，“行走自贸区—高质量发展看陕西”网络主题采访团来到“西安港”中欧班列营运中心。作为中欧班列运行总枢纽，该中心对班列的安全、高效运行发挥着巨大的作用。

据了解，中欧班列（长安号）是陕西省、西安市落实共建“丝绸之路经济带”战略构想，打造“丝绸之路经济带”新起点的重要抓手。自2013年11月28日10时开行第一班起，截止2019年12月31日，累计开行3854列，已直达德国汉堡、杜伊斯堡、波兰华沙、马拉舍维奇、芬兰科沃拉、匈牙利布达佩斯等多个国家和地区，是全国开行班列城市中线路最密集的城市之一；具有全程实效快，智能化程度高，辐射区域广，服务门类齐，综合成本优等特点。中欧班列（长安号）的开行，使西安的区位优势、交通枢纽优势和产业优势得到进一步认可和发挥, 已成为丝绸之路经济带新起点的靓丽名片，成为满载中欧人民友谊的“幸福班列”。

设立于2018年3月的西安港中欧班列运营中心是西安国际港务区统筹运营中欧班列的信息平台，集班列实施跟踪、商品市场分析、班列数据集成、客商业务洽谈为一体。 在营运中心的统筹指挥下，今年上半年，始发西安的中欧班列（长安号）累计开行1667列，是去年同期的2倍，运送货物总重130.1万吨，是去年同期的1.9倍。其班列开行量、重箱率、货运量等核心指标稳居全国前列，已连续8个月蝉联中欧班列质量评价指标全国第一。

目前，中欧班列（长安号）已有15条国际货运干线，服务沿线40多个国家和地区。西安至汉堡全程运输时间不超过16天，西安至芬兰科沃拉全程运输时间12天，最快10天可达德国。记者了解到，就在5天前，载有41车集装箱、装满光电产品、防疫物资、高端服饰、机械配件等货物的首列中欧班列长安号中东欧线路班列驶出西安港。据介绍，该线路是中欧班列长安号继公共班列、德国快线、南北欧分拨班列之后，发布的又一明星线路，由西安开行至匈牙利布达佩斯分拨，可覆盖中东欧全境。（张韵唯）

(责编：栗翘楚、孙阳)