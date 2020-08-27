商务部：如期签署RCEP将为全球经济复苏注入新动力

人民网北京8月27日电 （栗翘楚）8月27日，东南亚国家联盟（ASEAN）成员国和澳大利亚、中国、日本、韩国和新西兰贸易部长召开《区域全面经济伙伴关系协定》第8次部长级会议并发布《联合媒体声明》。

部长们认为，新冠肺炎全球大流行这一前所未有的挑战已经影响到RCEP成员国间的贸易和投资。他们同意这个挑战迫切需要RCEP谈判参与方在内的区域各国确保市场开放，特别是对关键货物和服务保持开放，还需要各国加强合作与协调，共同抗击新冠肺炎全球大流行。

部长们认识到在当前不确定性背景下，RCEP协定具有突出重要性。他们一致认为，RCEP协定的签署将提振商业信心，促进区域经济一体化，维持区域和全球产业链、供应链稳定，展现本区域对开放、包容、基于规则的多边贸易体制的支持部长们也强调，RCEP协定将对推动疫后复苏、维持区域和全球经济发展稳定发挥重要作用。

中国商务部部长钟山表示，在当前背景下，如期签署RCEP将有力提振发展信心，为区域各国乃至全球经济复苏注入新动力，同时也有利于维护多边贸易体制，确保本地区产业链、供应链安全、稳定，推动开放型世界经济建设，构建人类命运共同体。中方建议，各方应在东盟引领下加紧努力，为各国启动国内签署程序创造条件，并重申中方将始终支持东盟的中心地位，积极参与RCEP谈判，与各方共同推动年内签署RCEP协定。

会议上，部长们重申RCEP协定将对印度保持开放。这不仅因为印度自2012年RCEP谈判启动便一直参与谈判，也因为印度有潜力对地区繁荣作出贡献。

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