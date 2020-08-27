人民网>>财经

商务部：如期签署RCEP将为全球经济复苏注入新动力

2020年08月27日16:40  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京8月27日电 （栗翘楚）8月27日，东南亚国家联盟（ASEAN）成员国和澳大利亚、中国、日本、韩国和新西兰贸易部长召开《区域全面经济伙伴关系协定》第8次部长级会议并发布《联合媒体声明》。

部长们认为，新冠肺炎全球大流行这一前所未有的挑战已经影响到RCEP成员国间的贸易和投资。他们同意这个挑战迫切需要RCEP谈判参与方在内的区域各国确保市场开放，特别是对关键货物和服务保持开放，还需要各国加强合作与协调，共同抗击新冠肺炎全球大流行。

部长们认识到在当前不确定性背景下，RCEP协定具有突出重要性。他们一致认为，RCEP协定的签署将提振商业信心，促进区域经济一体化，维持区域和全球产业链、供应链稳定，展现本区域对开放、包容、基于规则的多边贸易体制的支持部长们也强调，RCEP协定将对推动疫后复苏、维持区域和全球经济发展稳定发挥重要作用。

中国商务部部长钟山表示，在当前背景下，如期签署RCEP将有力提振发展信心，为区域各国乃至全球经济复苏注入新动力，同时也有利于维护多边贸易体制，确保本地区产业链、供应链安全、稳定，推动开放型世界经济建设，构建人类命运共同体。中方建议，各方应在东盟引领下加紧努力，为各国启动国内签署程序创造条件，并重申中方将始终支持东盟的中心地位，积极参与RCEP谈判，与各方共同推动年内签署RCEP协定。

会议上，部长们重申RCEP协定将对印度保持开放。这不仅因为印度自2012年RCEP谈判启动便一直参与谈判，也因为印度有潜力对地区繁荣作出贡献。

 

(责编：栗翘楚、孙阳)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

麻辣财经：37条政策举措，支持“中国芯”强起来！　　日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，从财税、投融资、研发、进出口、人才、知识产权、市场和国际合作等八方面，提出37项举措支持两大新产业发展。 集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技…【详细】

财经

统计局：7月份PPI同比降幅收窄 环比上涨0.4%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.4%，降幅比上月收窄0.6个百分点。从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅与上月相同。 工业生产者购进价格同比下降3.…【详细】

财经

统计局：7月份全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%，环比上涨0.6%。1—7月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.7%。 从同比看，城市上涨2.4%，农村上涨3.7%…【详细】

财经

国家统计局解读7月份全国CPI和PPI数据　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今天发布了2020年7月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。对此，国家统计局城市司高级统计师董莉娟进行了解读。 CPI环比由降转涨，同比涨幅略有扩大 7月…【详细】

财经

七部门联合发文进一步清理规范海运口岸收费　　人民网北京8月4日电（记者毕磊）据发改委网站消息，近日国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务部、国资委、海关总署、市场监管总局等七部门联合印发《关于清理规范海运口岸收费行动方案》，全面部署清理规范海运口岸收费工作。 《行动方案…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved