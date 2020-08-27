商务部：东亚合作经贸部长系列会议8月27至28日举行

人民网北京8月27日电 （栗翘楚）今日，商务部举行例行新闻发布会。新闻发言人高峰介绍，8月27至28日，第19次中国—东盟（10+1）经贸部长会议、第23次东盟—中日韩（10+3）经贸部长会议和第8次东亚峰会（EAS）国家经贸部长会议等东亚合作经贸部长系列会议将以视频形式举行。商务部部长钟山将在京出席会议。

会议将就“后疫情时代”加强中国与东盟及区域国家经贸关系、推动东亚及世界经济一体化、维护多边贸易体制等地区和国际重要经贸问题交换意见。东盟十国及日本、韩国、澳大利亚、新西兰、印度、美国、俄罗斯等东盟对话伙伴国经贸部门负责人将出席相关会议。

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