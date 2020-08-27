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商务部：推动建立制止餐饮浪费长效机制

2020年08月27日16:51  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京8月27日电 （栗翘楚）近期各地掀起了一场杜绝浪费、节约粮食的热潮。在今天商务部举行的例行新闻发布会上，新闻发言人高峰介绍，商务部正在会同相关部门研究制定制止餐饮浪费的相关政策措施，支持行业协会发挥自律作用，推动建立制止餐饮浪费的长效机制。

“在完善餐饮节约规范方面，商务部将会同有关部门出台绿色餐饮相关标准，制修订一批行业标准，目前有的正在征求行业和公众意见。”高峰说。

(责编：栗翘楚、孙阳)
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