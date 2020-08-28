金融业开放步伐明显加快（扩大开放·不断向前）

大幅放宽外资金融机构准入，稳步推进金融市场开放，取消企业征信评级、信用评级、支付清算等领域的准入限制……近年来，我国金融业坚定推进更高水平对外开放，一系列扩大金融业开放措施的落地，为经济高质量发展提供了坚实支撑。

2018年以来，银保监会共批准外资银行和保险公司来华设立近100家各类机构

美国运通有了“中国红”。8月6日，民生银行、浦发银行、平安银行、广发银行等国内金融机构宣布正式发行首批美国运通品牌人民币信用卡“美国运通耀红卡”，高颜值的“中国红”，配上美国运通经典的“百夫长头像”，让“耀红卡”一上市就持续走红。

6月13日，中国人民银行向连通公司（美国运通在我国境内发起设立的合资公司）核发银行卡清算业务许可证，这是我国扩大金融业对外开放的又一具体举措，有利于提高我国支付清算服务水平和人民币国际化，为金融消费者提供多元化的支付服务。

“这是历史性时刻，意味着我们的长期发展战略向前迈出重要一步，我们将为全球持卡会员和企业客户在中国提供更好的服务，也期待能赢得广大中国消费者、企业和商户的青睐。”美国运通董事长兼首席执行官施恺睿高兴地表示。

2018年以来，在国务院金融委的统筹协调下，人民银行、银保监会等部门先后宣布并推动实施了50余条具体开放措施，我国金融业对外开放步伐明显加快。

——大幅放宽外资金融机构准入。彻底取消银行、证券、基金管理、期货、人身险领域的外资持股比例限制，大幅扩大外资金融机构业务范围，降低资产规模、经营年限以及股东资质等方面的限制。

——稳步推进金融市场开放。全面取消合格境外机构投资者（QFII）和人民币合格境外机构投资者（RQFII）投资额度限制。放宽境外机构投资者本外币汇出比例限制，在粤港澳大湾区开展“跨境理财通”业务试点。

——人民币国际化呈现良好势头。今年上半年，人民币跨境收付金额12.7万亿元，同比增长36.7%，占本外币跨境收付的45%，人民币连续8年成为我国第二大跨境收支货币。

数据显示，2018年以来，银保监会共批准外资银行和保险公司来华设立近100家各类机构。“尽管现在国际环境发生较大变化，但这不会改变我们对外开放的大趋势。疫情防控期间不断有外资金融机构来中国落户就是很好的证明，中国金融业对外开放的政策一如既往。”中国银保监会主席郭树清说。

以开放促改革促发展

开放带来进步，封闭必然落后。扩大高水平对外开放，不仅是金融业自身发展的需要，也是推动中国经济高质量发展的必然要求。

——引入竞争机制，推动金融业高质量发展。

上海浦东新金桥路上的东方万国企业中心，一群商务人士正围着外籍教师学习专业理财规划课程。去年3月，借助中国金融业扩大开放的东风，由瑞士金融理财规划商学院投资的瑞士财富管理专业培训中心在上海自贸区内正式开业，受到国内众多金融机构青睐。“我们希望为中国金融机构提供一个窗口，探究瑞士财富管理行业的传统和专长。”瑞士金融理财规划商学院院长费利克斯·霍拉赫说。

外资金融机构进入中国市场，对国内金融机构是挑战更是机遇。“外资银行和保险公司为我国金融业注入了新鲜血液，有效发挥出‘鲇鱼效应’，促进银行业、保险业竞争力提升。”工银国际首席经济学家程实说。

——提升服务水平，为实体经济发展创造更好金融环境。

5月21日，广州小马智行科技有限公司在国家外汇管理局广东省分局办理了外债签约登记，成功融入总额500万美元、借款期限5年的低成本资金。帮助企业实现低成本融资的，正是今年3月扩大试点的外债便利化额度试点政策。

今年以来，人民银行、外汇局等有关部门推出一系列政策举措，为企业更好利用国际国内两种资源、两个市场多渠道筹集资金提供便利，越来越多的产业企业走向国际市场进行融资。

——促进跨境贸易，支持中国企业拓展国际市场。

今年5月，中国宝武钢铁集团下属宝钢股份与澳大利亚力拓集团完成了首单利用区块链技术实现的人民币跨境结算，至此，中国宝武与全球三大铁矿石供应商之间都已经实现了铁矿石交易的人民币跨境结算。

“选择用人民币跨境结算，可以规避汇率风险，减少外汇汇兑成本，简化外币结算带来的手续问题，缩短付款周期，助力企业更好拓展国际市场。”国家金融与发展实验室特聘研究员董希淼说。

金融业开放是双向的。在将美国运通等公司“引进来”的同时，我国银行卡组织中国银联也在积极“走出去”。目前，中国境外已有14个市场落地了约90个银联标准电子钱包产品，境外超过500万家商户可受理银联手机闪付或银联二维码。

主动有序扩大金融业高水平开放

新冠肺炎疫情发生以来，我国统筹推进疫情防控和经济社会发展，金融业开放措施的落地没有停顿、继续推进。

今年4月公布的《中共中央国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》明确提出，稳步推进人民币国际化和人民币资本项目可兑换。逐步推进证券、基金行业对内对外双向开放，有序推进期货市场对外开放。逐步放宽外资金融机构准入条件，推进境内金融机构参与国际金融市场交易。

“金融业对外开放是中国对外开放格局的重要组成部分，我们将继续坚持国际化、市场化、法治化的原则，主动有序扩大金融业高水平开放。”中国人民银行副行长刘国强表示，下一阶段，金融部门将确保各项已经宣布的开放措施落地，推动全面落实准入前国民待遇加负面清单管理制度，实现制度性、系统性开放。同时，更加注重风险防控，加强宏观审慎管理，完善风险防控体系，结合中国的国情，并参考国际上的最佳实践，完善监管标准、会计准则等制度和安排，使监管能力和开放水平相适应。

《 人民日报 》（ 2020年08月28日 07 版）

(责编：牛镛)