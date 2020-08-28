财政资金用在“刀刃”上（锐财经）

近来，新疆乌鲁木齐市财政补贴资金一千万元，在全市四百九十一个社区蔬菜直销点执行销售限价，落实蔬菜导价。

蔡增乐摄（人民视觉）

安徽省安庆市怀宁县三十多家扶贫车间采取“企业+农户”的模式，让贫困户就近就业，获得了人社、财政、扶贫办等组织支持。

黄有安摄（人民视觉）

日前，在国务院新闻办举行的国务院政策例行吹风会上，财政部相关负责人就资金最新使用情况作了介绍。据了解，为了巩固经济恢复性增长基础，财政部会同有关部门认真组织实施，把落实好直达机制作为实施积极财政政策的重要抓手，采取了一系列措施。目前，直达资金已在保居民就业、保基本民生、保市场主体、保基层运转以及重大基础设施建设等诸多方面发挥作用，为各地做好“六稳”工作、落实“六保”任务提供了有力保障。

万亿资金“一竿子到底”

8月的山城，烈日炎炎。在海尔集团重庆工业园内，轰隆隆的生产线开足马力、运转不停，工作热度不逊于气温。电子屏幕上闪烁跳动着实时生产数据，各种框体和零部件在流水线上被不断传输，工人们有条不紊地作业。

然而就在不久前，重庆海尔滚筒洗衣机有限公司总经理储昭宝还在为资金发愁。原来，随着复工复产持续推进，用工缺口和资金缺口也随即而来。幸运的是，公司紧急向重庆市江北区政府申请了援企稳岗资金，短短几天后，一笔1257万元的财政直达资金就划到了公司账户上，解了燃眉之急。

在吹风会上，财政部副部长许宏才表示，截至8月中旬，扣除用于支持减税降费的3000亿元以外，实行直达管理的1.7万亿元资金当中，中央财政已经下达了1.674万亿元，占比达98.5%。从资金使用情况看，在1.7万亿元当中已经形成实际支出5097亿元，其中市县基层支出4888亿元，占比95.9%，体现了资金直达基层的政策效果。在省级支出当中，还有一些是普惠金融发展专项资金，用于对疫情防控重点保障企业进行贷款贴息。

“从市县财政情况看，省级财政下的1.558万亿元当中，市县财政已经细化落实到具体项目的有1.451万亿元，占省级已经下达资金的比例为95%。上一级财政部门资金下达到市县之后，市县需要落实到项目，并且是前期准备工作做得比较好的项目，不落实到项目上就没有办法支出。”许宏才说，市县已经把资金都安排到项目上了，为后续预算执行打下了良好基础，后续进展速度有望进一步提高。

“六稳”“六保”获有力支撑

值得注意的是，直达资金主要是用于提升基层财政保障能力，支持基层做好“六稳”“六保”等工作。财政部预算司司长李敬辉表示，中央直达资金的作用主要体现在五个方面：

一是重点支持开展常态长效疫情防控。安排公共卫生体系建设、重大疫情防控体系建设等常态化疫情防控资金支出，支持打赢疫情防控阻击战。如湖北武汉市安排了47.26亿元，支持11个中心城区医院改扩建和基层医疗卫生服务体系建设；天津等地安排资金用于疫情防控物资采购和保障大规模核酸检测费用支出。

二是重点支持帮扶企业保市场主体。包括综合采取贷款贴息、援企稳岗、补贴补助等措施，落实纾困惠企政策。据不完全统计，上述政策措施已支出资金超过了140亿元，惠及中小企业近8万家，个体工商户超过6万户。

三是重点支持帮扶群众保居民就业。包括统筹使用就业补助资金、职业技能提升行动资金，落实就业优先政策。据不完全统计，相关政策措施已经支出资金超过150亿元。

四是重点下沉财力保基层运转。例如，云南将直达资金184.2亿元纳入对下财力性转移支付，增幅比上年高了23.2个百分点；广东向市县基层下达直达资金243.5亿元，实现了所有县区财力性转移支付只增不减；广西向市县下达直达资金194.85亿元，统筹用于保基本民生，保基层运转等。

五是集中财力支持重大项目建设。通过抗疫特别国债资金支持公共卫生体系、重大疫情防控救治体系、应急物资保障体系、产业链改造升级等重大项目建设，积极发挥资金对产业链、投融资的撬动效应。

加强监管确保惠企利民

把钱花在“刀刃”上，切实让企业、民众得实惠，对财政工作也提出了更高要求。李敬辉说，目前中央直达资金已经基本下达到基层，正在按照补贴发放周期、项目建设进度、实际工作需要等逐步拨付到位。下一步关键是怎么用好、管好直达资金，让直达资金精准高效发挥作用。

为此，财政部门将采取多方面举措，如：

盯紧直达资金使用。严禁截留挪用直达资金，同时大力优化支出结构，加大财力下沉力度，增强基层统筹做好疫情防控和经济社会发展工作的能力。

加强直达资金监管。与审计等部门加强沟通协作，强化信息共享，形成监管合力，“瞪大眼睛”盯紧盯牢直达资金的分配、拨付和使用情况，及时发现问题。

强化问题整改落实。建立健全整改落实机制，严肃财经纪律，对虚报冒领、截留挪用的，实行“零容忍”，发现一起、处理一起、严肃问责；对分配迟缓、资金闲置的，及时进行通报、约谈，并视情况采取必要的约束措施。

及时评估完善政策。加强直达机制实施效果评估，合理吸收好的经验和做法，完善和改进预算管理措施，进一步发挥好直达机制的效用。

“我们对已经运行平稳的财政扶贫资金动态监控平台做了适度升级改造，资金所处状态、到哪儿了、是哪一类资金、什么项目、收款人是谁等，都能够被准确清晰地记录下来，最终形成台账。”财政部国库司司长王小龙说。

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