7月份工业利润增速持续加快

近年来，河北省成安县大力发展高端阀门产业，形成集高端智能阀门研发、生产、销售为一体的阀门产业集群。目前，该县阀门研发制造企业已达22家，年产值超10亿元。图为8月26日，河北省成安县经济开发区一家阀门生产企业员工对产品进行检测。

新华社记者 王 晓摄

本报北京8月27日电 （记者陆娅楠）国家统计局27日公布，随着统筹推进疫情防控和经济社会发展一系列政策措施落实落细，工业经济运行状况持续向好，企业利润延续快速恢复性增长态势。7月份，全国规模以上工业企业实现利润总额5895.1亿元，同比增长19.6%，增速比6月份加快8.1个百分点，已连续3个月同比增长，增速逐月加快。

从1至7月看，工业企业利润累计同比下降8.1%，降幅比1至6月份进一步收窄4.7个百分点。

7月，利润向好的行业数量增多，41个工业大类行业中，有32个行业利润实现增长，数量比上月增加9个；有24个行业利润增速比6月份加快，数量比上月增加9个，反映出利润改善的节奏较6月份加快。

装备制造业利润增长加快，汽车、电子等重点行业拉动作用尤为突出。国家统计局工业司高级统计师朱虹分析，7月在环保标准切换、基建投资拉动、家电出口增加等多因素作用下，汽车、电子等装备制造业生产和销售同步加快，利润增速在6月份快速增长的基础上继续加快。7月份，装备制造业利润同比增长44.3%，增速比6月份加快30.0个百分点。其中，汽车行业受益于销售回暖和投资收益增加，利润增速由6月份的16.9%大幅上升至125.5%；升级类电子产品需求上升推动电子行业利润增长38.6%，增速比6月份加快27.6个百分点。初步测算，装备制造业拉动全部规模以上工业企业利润增长13.8个百分点。

高技术制造业利润大幅增长。7月份，高技术制造业利润同比增长36.5%，增速比6月份加快27.5个百分点，拉动全部规模以上工业利润增长5.2个百分点。

今年以来，大规模减税降费、降低企业用电、用地及租金成本等惠企政策陆续落地，有效降低了企业成本费用。7月份，规模以上工业企业每百元营业收入中的成本同比减少0.67元，已连续2个月同比下降，且降幅进一步加大；每百元营业收入中的费用同比下降0.02元，企业经营压力得到明显缓解。

企业亏损面逐月缩小。7月末，规模以上工业企业亏损面比6月末下降2.1个百分点，延续今年以来逐月下降态势。

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